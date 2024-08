Starmer odsúdil násilnosti po útoku v Southporte

Londýn 1. augusta (TASR) - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok odsúdil krajne pravicových demonštrantov po násilnostiach, ktoré vypukli v Londýne a ďalších mestách. Protesty boli reakciou na zabitie troch dievčat v Southporte na severozápade Anglicka a nepravdivé informácie na internete. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Pokiaľ ide o krajnú pravicu, je to koordinované, je to zámerné," povedal Starmer. Dodal, že ide o skupinu jednotlivcov, ktorí sú odhodlaní k násiliu. Zároveň podporil políciu pri potláčaní nepokojov. "Táto vláda podporuje políciu. Podporuje to, čo robíte. A aby bolo úplne jasné, toto nie je protest, toto sú násilné výtržnosti a treba konať," dodal.



Varoval sociálne médiá, že musia dodržiavať zákony týkajúce sa šírenia dezinformácií. Násilnosti vyvolala práve nepravdivá informácia, že páchateľom je radikálny islamistický migrant, ktorý sa uchádza o azyl v Británii. Viedlo to k útoku na mešitu a ku konfliktu s políciou v Southporte v utorok večer.



Sudca Andrew Menary vo štvrtok preto zrušil príkaz na zachovanie útočníkovej anonymity a uviedol, že podozrivým z útoku je Axel Rudakubana a narodil sa v Británii.



Zatiaľ čo v utorok večer sa v centre Southportu konalo pokojné zhromaždenie na pamiatku obetí pondelkového útoku, krátko po jeho skončení vypukli násilné protesty. Počas nich utrpelo zranenia vyše 50 policajtov. Demonštranti zakladali požiare, podpálili aj policajné autá, a na policajtov a mešitu hádzali tehly či kamene.



Tisícky ľudí v stredu večer protestovalo aj pred rezidenciou premiéra na Downing Street a vykrikovali rôzne protiimigračné heslá. Polícia tam zadržala vyše 100 osôb. Ľahké zranenia utrpelo aj niekoľko policajtov.



K útoku v Southporte na severozápade Anglicka došlo v pondelok na tanečnom podujatí pre deti venovanom tvorbe americkej speváčky Taylor Swiftovej. Po incidente zahynuli tri dievčatá, ďalších osem detí a dvaja dospelí sú zranení a viacerí z nich sú v kritickom stave.