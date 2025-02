Starmer organizuje v nedeľu summit o Ukrajine

Londýn 28. februára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer zvolal na nedeľu viac než desať lídrov z európskych krajín, aby na spoločnom stretnutí prerokovali ďalšie opatrenia na pomoc Ukrajine a podporu jej bezpečnosti. Podľa agentúry AFP o tom v piatok informoval úrad britského premiéra, píše TASR.



Na summit boli pozvaní lídri z kontinentálnej Európy. Pozvanie dostal aj generálny tajomník aliancie NATO Mark Rutte, ako aj lídri EÚ Ursula von der Leyenová a António Costa.



Úrad britského premiéra spresnil, že Starmer najprv v nedeľu dopoludnia absolvuje spoločný telefonát s lídrami pobaltských štátov a následne prijme vo svojom sídle na londýnskej Downing Street ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Popoludní sa potom v Londýne uskutoční summit za účasti lídrov Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Turecka, Holandska, Nórska, Švédska, Dánska, Fínska, Poľska, Česka, Rumunska a lídrov NATO a EÚ.



Pred týmto summitom je naplánované Starmerovo bilaterálne rokovanie s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.



Starmerova kancelária spresnila, že summit v Londýne bude stavať na rokovaniach, ktoré začiatkom februára do Paríža zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron, a zameria sa na "posilnenie pozície Ukrajiny - vrátane pokračujúcej vojenskej podpory a zvýšeného ekonomického tlaku na Rusko". Cieľom summitu je znovu zdôrazniť potrebu dohody, ktorá "prinesie trvalý mier", a prediskutovať ďalšie kroky pri plánovaní silných bezpečnostných záruk, informoval Starmerov úrad.



Starmer naďalej trvá na tom, že Ukrajina musí byť súčasťou akýchkoľvek rokovaní o ukončení tri roky trvajúcej vojny rozpútanej Ruskom, a zároveň uznáva nutnosť, aby Európa plnila svoju úlohu v oblasti obrany a kolektívnej bezpečnosti.



Britský premiér vo štvrtok vo Washingtone absolvoval rokovanie s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Ich schôdzka sa konala v situácii, keď sú európski lídri znepokojení doterajším prístupom novej administratívy USA.



Počas štvrtkových rokovaní so Starmerom Trump znova odmietol dať akékoľvek pevné záväzky týkajúce sa bezpečnostných záruk USA, ktoré by Európa uvítala. Trump tiež vyhlásil, že rokovania o dohode o ukončení konfliktu na Ukrajine sú v kľúčovej fáze.