Starmer: Osobitný vzťah s USA je silnejší ako kedykoľvek predtým

Washington 11. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v stredu počas stretnutia s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom vyzdvihol výnimočné vzťahy Británie a USA. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Nový britský premiér pricestoval do Washingtonu na summit lídrov NATO. Na stretnutí v Bielom dome hovoril s americkým prezidentom o historických a kultúrnych väzbách Británie so Spojenými štátmi a o spojení, ktoré nazval ako osobitný vzťah.



"Osobitný vzťah je taký dôležitý. Vznikol za ťažkých okolností, vydržal tak dlho a teraz je silnejší ako kedykoľvek predtým," vyhlásil Starmer.



Prezident USA povedal, že Spojené kráľovstvo považuje za uzol, ktorý spája transatlantickú alianciu. Pochválil Starmera za snahu o úzke väzby s Európou a uviedol, že to bude dobré pre celú Severoatlantickú alianciu, píše AP. Podľa stanice Sky News označil Biden USA a Spojené kráľovstvo za najlepších spojencov.



"Naozaj musíme spolupracovať a môžeme sa o mnohom rozprávať," povedal Biden, informuje BBC.



Starmer sa stredu vo Washingtone na summite NATO stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a uviedol, že Spojené kráľovstvo bude naďalej podporovať Ukrajinu.



Starmerovi labouristi v minulotýždňových voľbách výrazne porazili konzervatívcov, ktorí boli vo vláde od roku 2010. Británia počas pôsobenia svojich troch posledných premiérov patrila k najvernejším podporovateľom Ukrajiny a zohrávala dôležitú úlohu aj v oblasti podpory od NATO.