Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Starmer: Ozbrojené sily budú môcť zadržať lode ruskej tieňovej flotily

.
Britský premiér Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 26. marca (TASR) - Britské ozbrojené zložky budú môcť vstúpiť na palubu a zadržať lode, ktoré sú podľa Londýna súčasťou siete plavidiel, vďaka ktorej môže Rusko vyvážať ropu napriek západným sankciám. V stredu to oznámil britský premiér Keir Starmer, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď ostatné európske krajiny zintenzívnili snahy o narušenie činnosti takzvanej tieňovej flotily tankerov, vďaka ktorej môže Rusko naďalej vyvážať ropu bez toho, aby dodržiavalo západné sankcie uvalené po jeho invázii na Ukrajinu v roku 2022, vysvetľuje Reuters.

Starmer potvrdil, že schválil agresívnejšie opatrenia proti týmto plavidlám, pretože ruský prezident Vladimir Putin si pravdepodobne „mädlí ruky“ v súvislosti s prudkým nárastom cien ropy spôsobeným vojnou na Blízkom východe.

„Preto ideme po jeho tieňovej flotile ešte tvrdšie, nielen aby sme ochránili Britániu, ale aby sme Putinovú vojnovú mašinériu pripravili o špinavé zisky, ktoré financujú jeho barbarskú kampaň na Ukrajine,“ uviedol Starmer vo vyhlásení.

Jeho kancelária na Downing Street dodala, že britskí vojaci a bezpečnostné zložky sa pripravujú na nalodenie na ruské plavidlá, ktoré sa nevzdajú, sú ozbrojené alebo používajú technológie, aby sa vyhli zadržaniu.

Po vstupe na palubu môžu byť proti majiteľom, prevádzkovateľom a posádke týchto lodí vznesené trestné obvinenia za porušenie sankčných zákonov, dodala Downing Street.
.

Neprehliadnite

