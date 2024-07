Starmer podnikol prvú návštevu Severného Írska vo funkcii premiéra

Londýn 8. júla (TASR) - Nový britský labouristický premiér Keir Starmer v pondelok prvýkrát zavítal do Severného Írska ako predseda vlády Spojeného kráľovstva. Na zámku Stormont v Belfaste rokoval s prvou ministerkou Michelle O'Neillovou z proírskej unionistickej strany Sinn Féin a s jej námestníčkou Emmou Little-Pengellyovou z probritskej Demokratickej unionistickej strany (DUP). Informovala o tom agentúra AFP.



Neskôr by mal Starmer zavítať aj do Cardiffu, kde sa stretne s tamojšími spojencami svojej strany, ktorí vedú decentralizovanú administratívu vo Walese.



Ako dodala AFP, oba tábory, ktoré v Severnom Írsku spolu vládnu na základe mierovej dohody z roku 1998, vyjadrili nádej, že Starmer prinesie väčšiu stabilitu a pomoc tejto provincii a že sa zlepšia vzťahy medzi Londýnom a Dublinom.



Líderka Sinn Féin Mary Lou McDonaldová po stretnutí so Starmerom vyjadrila radosť, že v Británii sa vlády ujíma "strana Veľkopiatkovej dohody" - tá bola totiž uzavretá za vlády labouristu Tonyho Blaira.



McDonaldová dodala, že v rozhovore so Starmerom pripomenula, že jadrom dohody, ktorá nastolila v Severnom Írsku mier po troch desaťročiach krvavého konfliktu, sú "referendá, ustanovenia týkajúce sa referend a plánovania našej spoločnej budúcnosti".



Sinn Féin si vo voľbách minulý štvrtok udržala sedem kresiel a stala sa najväčšou stranou Severného Írska v britskom parlamente. Vo voľbách predbehla svojho hlavného rivala - stranu DUP -, ktorá prišla o tri z ôsmich kresiel. Dva z týchto mandátov pripadli dvom súperiacim unionistickým stranám.



Analytici predpokladajú, že strana Sinn Féin sa neujme svojich mandátov v Dolnej snemovni - je totiž proti britskej suverenite v Severnom Írsku. Tento jej postoj jej umožní presadzovať dynamiku smerom k prípadnému referendu alebo k "prieskumu" o írskom zjednotení.



Analytik James Pow, prednášajúci na Queen's University Belfast, v rozhovore pre AFP upozornil, že pomer hlasov medzi nacionalistickými a unionistickými stranami v Severnom Írsku sa vo voľbách nezmenil. Starmer a jeho novovymenovaný minister pre Severné Írsko Hilary Benn sa tak "nebudú cítiť nútení zaradiť do programu referendum o hraniciach s Írskom, nanajvýš (vyvinú) nejaký tlak na načrtnutie procedurálnych kritérií na jeho uskutočnenie".



Starmer po voľbách vyhlásil, že drvivé víťazstvo labouristov v nich dáva "jasný mandát" na vládnutie vo všetkých štyroch krajinách Spojeného kráľovstva.



Minister Benn, ktorý s O'Neillovou a Little-Pengellyovu rokoval už v sobotu na hrade Hillsborough, uviedol, že jeho prioritou je nadviazať nový vzťah medzi vládou Spojeného kráľovstva a exekutívou v Stormonte.