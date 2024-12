Starmer požaduje po sýrskych povstalcoch, aby odmietli terorizmus

Londýn 9. decembra (TASR) - Británia bude môcť nadviazať kontakt s džihádistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá zvrhla sýrskeho prezidenta Bašára Asada, až po tom, čo povstalci odmietnu "terorizmus a násilie", uviedol v pondelok v Saudskej Arábii britský premiér Keir Starmer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



HTS ako bývalá odnož islamistickej siete al-Káida patrí v Británii na zoznam zakázaných organizácií ako teroristická skupina. Britský minister pre medzivládne vzťahy Pat McFadden však v pondelok vyhlásil, že Británia by zaradenie HTS medzi zakázané skupiny mohla prehodnotiť.



Podľa Starmera je ale "príliš skoro" uvažovať o zmene politiky voči HTS. Britský premiér varoval, že "všetci sme to videli v iných epochách dejín, kde sme si mysleli, že nastáva bod obratu - ukázalo sa, že to nemusí byť nevyhnutne lepšia budúcnosť, v ktorú dúfame." Starmer dodal, že "sa musíme uistiť, že toto bude iné."



Britský minister zahraničných vecí David Lammy v pondelok varoval, že pád sýrskeho prezidenta Asada "neprináša žiadnu záruku mieru". Britská vláda však - podľa AFP - oznámila dodatočnú pomoc pre Sýrčanov vo výške 11 miliónov libier (približne 13,3 miliónov eur).



Povstalci vedení skupinou HTS obsadili v nedeľu sýrske hlavné mesto Damask. Doterajší prezident Bašár Asad s rodinou utiekol do Moskvy.



Vlády viacerých štátov vrátane britskej uvítali koniec Asadovej autokratickej vlády, čo predstavuje jeden z najväčších zlomov na Blízkom východe za posledné desaťročia.