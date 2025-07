Starmer predstavil plán na zhadzovanie pomoci do Pásma Gazy

Londýn 26. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer telefonoval v sobotu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom ohľadom plánov Spojeného kráľovstva poskytovať ľuďom v Pásme Gazy humanitárnu pomoc a evakuovať choré a zranené deti, uviedla jeho kancelária. Všetci traja lídri sa zhodli, že situácia v tejto palestínskej enkláve je „desivá“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Premiér vysvetlil, ako bude Spojené kráľovstvo pokračovať v plánoch spolupracovať s partnermi, ako je Jordánsko, na zhadzovaní pomoci z lietadiel a na evakuácii detí, ktoré potrebujú lekársku pomoc,“ uvádza sa v stanovisku Starmerovej kancelárie.



„Všetci sa zhodli, že je nevyhnutné zabezpečiť plány, ktoré premenia naliehavo potrebné prímerie na trvalý mier,“ dodala kancelária.



„Diskutovali o svojom zámere úzko spolupracovať na pláne..., ktorý by pripravil cestu k dlhodobému riešeniu a bezpečnosti v tomto regióne. Zhodli sa, že akonáhle bude tento plán vypracovaný, budú sa snažiť zapojiť ďalších kľúčových partnerov, vrátane partnerov v regióne, aby ho posunuli dopredu,“ dodáva sa v správe.



Plán Británie zhadzovať humanitárnu pomoc do Gazy zo vzduchu predstavil Starmer už v piatok. Reagoval tak na oznámenie Izraela, že umožní iným krajinám obnovenie zhadzovania pomoci s cieľom zmierniť hladovanie obyvateľov tohto palestínskeho územia.



Starmer je v súčasnosti pod rastúcim tlakom na uznanie palestínskeho štátu. Jeho vládu v piatkovom liste žiadalo o prijatie takéhoto kroku na budúcotýždňovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN viac ako 220 britských poslancov. Medzi signatármi prevažujú členovia jeho Labouristickej strany. Podľa poslancov by išlo o silný symbolický odkaz, že Británia podporuje práva Palestínčanov.