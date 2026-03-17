Starmer pri prijatí Zelenského:Putin nesmie profitovať z vojny v Iráne
Vo svojom prejave Zelenskyj vyzdvihol dôveru Ukrajincov v Britániu a poďakoval sa premiérovi Keirovi Starmerovi a predsedovi Dolnej snemovne Lindsaymu Hoyleovi za podporu Ukrajiny.
Londýn 17. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v prejave na pôde britského parlamentu informoval, že do regiónu Perzského zálivu bolo vyslaných 201 ukrajinských odborníkov na likvidáciu dronov a ďalších 34 je ich pripravených na nasadenie. Informovali o tom agentúra AFP a televízia Sky News, píše TASR.
Vo svojom prejave Zelenskyj vyzdvihol dôveru Ukrajincov v Britániu a poďakoval sa premiérovi Keirovi Starmerovi a predsedovi Dolnej snemovne Lindsaymu Hoyleovi za podporu Ukrajiny a spoluprácu pri obrane pred ruskou agresiou. Zdôraznil, že partnerstvo medzi oboma krajinami už zachránilo mnoho životov a môže zachrániť ďalšie.
Zelenskyj zároveň upozornil, že svet vstúpil do „novej éry dronov a umelej inteligencie“, v ktorom sa vyvíjajú nové zbrane. Vyzval preto na urýchlenú modernizáciu obranných systémov. Poukázal na to, že vývoj zbraní v Iráne a v Rusku predbieha možnosti obrany v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu.
Ukrajinský líder v súvislosti s tým ponúkol britským a ďalším spojeneckým krajinám použitie ukrajinskej technológie na odhaľovanie a zostreľovanie iránskych dronov a rakiet. Dodal, že ukrajinskí experti na likvidáciu dronov už sú v Spojených arabských emirátoch, Katare, Saudskej Arábii a na ceste do Kuvajtu.
Zelenskyj upozornil aj na riziko zneužitia umelej inteligencie pri vojenských systémoch, ktorá môže zvýšiť smrtonosnosť zbraní. „Budujeme ochranu proti moderným zbraniam a investujeme do posilnenia bezpečnosti, pripravujeme sa tak aj na zbrane zajtrajška,“ povedal Zelenskyj.
Počas svojho prejavu Zelenskyj predviedol aj iPad, aký údajne daroval aj britskému kráľovi Karolovi III., aby sa oboznámil s možnosťami sledovania a koordinácie obrany proti dronom. „Dali sme ho kráľovi ako znak úcty a vďačnosti a na posilnenie spolupráce s Britániou,“ ozrejmil Zelenskyj.
Ukrajinský prezident sa v príhovore dotkol aj témy vojny v Iráne. Uviedol, že Irán a Rusko sú „bratia v nenávisti“, a v súvislosti s ich aktivitami vo vojenskej oblasti vyzdvihol dôležitosť spolupráce a investícií do obranných systémov.
Zelenského predtým vo svojom úrade v Londýne prijal britský premiér Starmer. Na schôdzke bol prítomný aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. Všetci traja politici sa po svojich rozhovoroch stretli so skupinou vojakov, ktorí absolvujú výcvik na používanie Ukrajinou vyrobených ťažkých dronov Nemesis. Tieto drony už podľa medializovaných správ zničili na Ukrajine 158 ruských tankov.
Starmer vo svojom vyhlásení pred novinármi pri uvítaní Zelenského na Downing Street zdôraznil, že napriek vojne v Iráne pozornosť Británie musí „ostať sústredená na Ukrajinu“.
„Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme jasne povedali, že našou prioritou musí zostať Ukrajina. V Iráne a na Blízkom východe prebieha konflikt, ale nemôžeme stratiť sústredenosť na situáciu na Ukrajine a potrebu našej podpory. (Ruský prezident Vladimir) Putin nesmie profitovať z konfliktu v Iráne, či už ide o ceny ropy alebo zmiernenie sankcií,“ dodal Starmer.
