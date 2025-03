Starmer prijal Zelenského, vyjadril mu i Ukrajine plnú podporu

Londýn 1. marca (TASR) - Ukrajina a jej prezident Volodymyr Zelenskyj majú plnú podporu Británie, vyhlásil britský premiér Keir Starmer, keď Zelenského v sobotu vítal pred bilaterálnym stretnutím vo svojom sídle na Downing Street. Ukrajinský prezident poďakoval Starmerovi za vyjadrenie podpory a aj kráľovi Karolovi III., ktorý súhlasil, že sa s ním v nedeľu stretne. TASR o tom informuje podľa stanice BBC.



"Máte plnú podporu celého Spojeného kráľovstva a stojíme pri vás a Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné," zopakoval Starmer, ktorý Zelenského privítal objatím a následne hovoril o "neochvejnom odhodlaní" Británie dosiahnuť pre Ukrajinu trvalý mier.



Zelenskyj sa do Európy vrátil z Washingtonu, kde v piatok absolvoval rokovanie v Bielom dome. Táto schôdzka sa však skončila roztržkou medzi Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho viceprezidentom J. D. Vanceom, ktorí ukrajinskému prezidentovi vytýkali nedostatok vďačnosti za už poskytnutú pomoc pre Ukrajinu, nezáujem o rokovania o mieri s Ruskom a zahrávanie si s treťou svetovou vojnou.



Hovorkyňa kancelárie britského premiéra informovala, že Starmer ešte v piatok večer telefonoval so Zelenským a že "zachováva neochvejnú podporu Ukrajine".



Ukrajinského prezidenta v nedeľu podľa jeho hovorcu prijme britský kráľ Karol III vo svojom panovníckom sídle Sandringham vo východnom Anglicku. Zelenskyj sa v ten deň takisto zúčastní na summite lídrov viac než desiatich európskych krajín, ktorý zvolal premiér Starmer. Pozvanie dostal aj generálny tajomník aliancie NATO Mark Rutte, ako aj lídri EÚ Ursula von der Leyenová a António Costa.