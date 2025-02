Starmer pripúšťa vyslanie jednotiek na zabezpečenie mieru na Ukrajine

Londýn 17. februára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer deklaroval, že Británia je v prípade potreby pripravená vyslať na Ukrajinu svojich vojakov, aby zabezpečili implementáciu mierovej dohody s Ruskom. V noci na pondelok o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.



Starmer to napísal v článku pre denník The Daily Telegraph, ktorý podotkol, že je to prvýkrát, čo britský premiér zverejnil, že zvažuje možnosť vyslania britských mierových síl na Ukrajinu.



Starmerov článok vyšiel pred pondelkovým stretnutím európskych lídrov v Paríži, kde sa budú snažiť nájsť vhodnú stratégiu v reakcii na kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho rokovania s Ruskom, ako aj na obavy, že USA znížia svoje obranné záväzky na európskom kontinente.



V súvislosti s tým Starmer napísal, že táto kríza je momentom, ktorý sa opakuje raz za generáciu" a je pre Európu "existenciálnou" otázkou, podotkla agentúra DPA.



"Británia je pripravená zohrávať vedúcu úlohu pri urýchlení práce na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. To zahŕňa pokračujúcu podporu ukrajinských ozbrojených síl, na ktorú sa Spojené kráľovstvo už zaviazalo prispievať sumou tri miliardy libier ročne najmenej do roku 2030," napísal Starmer.



Dodal, že to tiež znamená pripravenosť a ochotu Británie prispieť k bezpečnostným zárukám Ukrajiny prostredníctvom vyslania britských jednotiek, "ak to bude potrebné".



Britský premiér uviedol, že cíti zodpovednosť za potenciálne ohrozenie britských vojakov, ale pomoc Ukrajine podľa neho pomôže posilniť bezpečnosť samotnej Británie i európskeho kontinentu.



"Koniec tejto vojny, keď príde, nemôže byť len dočasnou prestávkou pred ďalším Putinovým útokom," dodal Keir Starmer.