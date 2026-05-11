< sekcia Zahraničie
Starmer prisľúbil postaviť Britániu do srdca Európy
Starmer tiež avizoval, že jeho vláda predstaví legislatívu na znárodnenie podniku British Steel, ktorý v súčasnosti vlastní čínska spoločnosť Jingye Group.
Autor TASR
Londýn 11. mája (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok prisľúbil, že jeho labouristická vláda obnoví vzťahy Spojeného kráľovstva s Európou. Svojim „pochybovačom“ chce dokázať, že sa mýlia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Táto labouristická vláda bude definovaná obnovou nášho vzťahu s Európou a postavením Británie do srdca Európy,“ vyhlásil premiér. Je si tiež vedomý svojich „pochybovačov“ a chce ich presvedčiť o opaku.
„Viem, že ľudia sú frustrovaní stavom Británie, frustrovaní politikou a niektorí ľudia sú frustrovaní zo mňa. Viem, že mám svojich pochybovačov a viem, že im musím dokázať, že sa mýlia. Urobím to,“ konštatoval.
Starmer tiež avizoval, že jeho vláda predstaví legislatívu na znárodnenie podniku British Steel, ktorý v súčasnosti vlastní čínska spoločnosť Jingye Group. „Tento týždeň bude predložená legislatíva, ktorá dá vláde právomoci... prevziať plné národné vlastníctvo British Steel,“ uviedol.
Labouristická strana utrpela minulý týždeň historickú porážku vo voľbách do waleského parlamentu (Senedd Cymru), v ktorých si zabezpečila iba deväť kresiel. Poslankyňa Catherine Westová v tejto súvislosti vyzvala svojich spolustraníkov, aby namiesto Starmera nominovali do čela krajiny ju.
Starmerovi labouristi získali vo voľbách v roku 2024 jednu z najsilnejších parlamentných väčšín v modernej britskej histórii a to aj vďaka sľubom o posilňovaní ekonomiky, znižovaní prisťahovalectva a zefektívnení štátneho zdravotníctva.
„Táto labouristická vláda bude definovaná obnovou nášho vzťahu s Európou a postavením Británie do srdca Európy,“ vyhlásil premiér. Je si tiež vedomý svojich „pochybovačov“ a chce ich presvedčiť o opaku.
„Viem, že ľudia sú frustrovaní stavom Británie, frustrovaní politikou a niektorí ľudia sú frustrovaní zo mňa. Viem, že mám svojich pochybovačov a viem, že im musím dokázať, že sa mýlia. Urobím to,“ konštatoval.
Starmer tiež avizoval, že jeho vláda predstaví legislatívu na znárodnenie podniku British Steel, ktorý v súčasnosti vlastní čínska spoločnosť Jingye Group. „Tento týždeň bude predložená legislatíva, ktorá dá vláde právomoci... prevziať plné národné vlastníctvo British Steel,“ uviedol.
Labouristická strana utrpela minulý týždeň historickú porážku vo voľbách do waleského parlamentu (Senedd Cymru), v ktorých si zabezpečila iba deväť kresiel. Poslankyňa Catherine Westová v tejto súvislosti vyzvala svojich spolustraníkov, aby namiesto Starmera nominovali do čela krajiny ju.
Starmerovi labouristi získali vo voľbách v roku 2024 jednu z najsilnejších parlamentných väčšín v modernej britskej histórii a to aj vďaka sľubom o posilňovaní ekonomiky, znižovaní prisťahovalectva a zefektívnení štátneho zdravotníctva.