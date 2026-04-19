Starmer prisľúbil vypátrať páchateľov útokov na židovské objekty
Autor TASR
Londýn 19. apríla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer prisľúbil v nedeľu postaviť pred súd páchateľov nedávnych podpaľačských útokov na židovské objekty v Londýne. Britský hlavný rabín medzitým uviedol, že kampaň násilia a zastrašovania proti Židom naberá na intenzite. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Londýnska metropolitná polícia v nedeľu oznámila, že vyšetruje, či sériu podpaľačských útokov v severozápadnom Londýne nevykonali skupiny spojené s Iránom. K poslednému došlo v sobotu večer po podobnom incidente z piatka.
„Je to odporné a nebudeme to tolerovať. Útoky na našu židovskú komunitu sú útokmi na Britániu,“ uviedol Starmer na sociálnej sieti. „Nepoľavíme v pátraní po páchateľoch.“
Protiteroristické oddelenie londýnskej polície vyšetruje viacero podpaľačských útokov alebo pokusov o takéto útoky na židovské objekty v britskej metropole v poslednom mesiaci. Policajti posilnili hliadky v oblastiach s väčším počtom židovských obyvateľov.
Pri najnovšom prípade spôsobil oheň v sobotu večer menšie škody v miestnosti v synagóge vo štvrti Kenton. Zranenia nehlásili. V piatok večer bola terčom útoku budova, ktorú v minulosti využívala charitatívna organizácia Jewish Futures v neďalekej štvrti Hendon.
„Neustála kampaň násilia a zastrašovania namierená proti židovskej komunite Spojeného kráľovstva naberá na intenzite,“ uviedol hlavný rabín Ephraim Mirvis na sociálnej sieti. „Vďaka Bohu nikto neprišiel o život, no nemôžeme a nesmieme čakať, kým sa to zmení, aby sme pochopili, aký nebezpečný je tento moment pre celú našu spoločnosť,“ dodal.
V stredu polícia zadržala dve osoby v súvislosti s podpaľačským útokom na synagógu vo štvrti Finchley taktiež na severozápade Londýna. Koncom marca boli podpálené štyri sanitky židovskej komunity v neďalekej štvrti Golders Green.
K zodpovednosti za mnohé z útokov sa prihlásila islamistická skupina Harakát Aschab al-Jamín al-Islámíja (HAYI) s väzbami na Irán, vyplýva z údajov monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group. HAYI sa predtým prihlásili k podobným útokom v Belgicku a Holandsku.
