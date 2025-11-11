Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Starmer prisľúbil zaviesť nové opatrenia na zníženie chudoby detí

Na snímke Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Zrušenie obmedzenia dávok sociálneho zabezpečenia len na dve deti by mohlo rozpočet Spojeného kráľovstva ročne vyjsť na približne tri miliardy libier, uvádza Inštitút pre fiškálne štúdie (IFS).

Autor TASR
Londýn 11. novembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že jeho vláda čoskoro zavedie nové opatrenia na zníženie chudoby detí. Podľa agentúry Reuters tým mohol naznačiť, že kabinet plánuje v najnovšom rozpočte zrušiť limit dvoch detí na dávky sociálneho zabezpečenia pre rodičov, píše TASR.

Zrušenie obmedzenia dávok sociálneho zabezpečenia len na dve deti by mohlo rozpočet Spojeného kráľovstva ročne vyjsť na približne tri miliardy libier, uvádza Inštitút pre fiškálne štúdie (IFS). Štúdia IFS v minulosti prišla so záverom, že takýto krok by mohol dostať z absolútnej chudoby približne 500.000 detí.

Starmer je odhodlaný znížiť chudobu detí v Spojenom kráľovstve. „Nebudete musieť čakať dlho, aby ste videli, čo sú to za opatrenia,“ uviedol predseda britskej vlády v relácii Lorraine britskej televízie ITV odvysielanej v utorok.

Britská ministerka financií Rachel Reevesová v pondelok uviedla, že je nespravodlivé, aby bolo dieťa trestané za to, že sa narodilo do väčšej rodiny. Britský denník The Times minulý týždeň napísal, že ministerka počíta s navýšením zdaňovania občanov v rámci „hlavných opatrení“ v jej návrhu rozpočtu.
