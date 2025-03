Starmer: Putin dáva o prímerí iba prázdne sľuby

Londýn 27. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin dáva iba "prázdne sľuby" o prímerí na Ukrajine. Vyjadril sa tak pred štvrtkovým stretnutím tzv. koalície ochotných v Paríži, kde budú spojenci Kyjeva diskutovať o ďalšej podpore Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Putin - na rozdiel od (ukrajinského) prezidenta (Volodymyra) Zelenského - ukázal, že nie je serióznym hráčom v týchto mierových rozhovoroch. Okolo dohodnutého námorného prímeria v Čiernom mori hrá všelijaké hry, a to aj napriek tomu, že všetky (ostatné) strany konajú v dobrej viere. A popri tom podniká ničivé údery voči ukrajinskému ľudu. Od neho sú to prázdne sľuby,“ uviedol Starmer.



Spojené štáty podľa britského premiéra zohrávajú kľúčovú rolu v riešení konfliktu tým, že zvolali rozhovory o prímerí. Ukrajinský prezident podľa Starmera opakovane preukázal svoje odhodlanie k prímeriu, pričom Európa sa čoraz viac usiluje plniť svoju úlohu pri ochrane budúcnosti Ukrajiny. "Teraz musí aj Putin ukázať, že je ochotný spolupracovať," dodal britský premiér.



Spojené štáty, Rusko a Ukrajina sa na separátnych rokovaniach, ktoré sa uskutočnili v nedeľu a v pondelok v Rijáde, dohodli na zaistení bezpečnej plavby, vylúčení použitia vojenskej sily a zabránení využívania komerčných plavidiel na vojenské účely v Čiernom mori. Kremeľ krátko nato zdôraznil, že podmienkou vstupu tejto dohody do platnosti je zrušenie sankcií voči ruským bankám, ktoré sa podieľajú na medzinárodnom obchode s potravinami a hnojivami. Zelenskyj to odmietol.



V noci na stredu vyslalo Rusko smerom na Ukrajinu 117 dronov. Ruské jednotky v stredu neskoro večer podnikli dronové útoky na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov a obec Zoločiv. Údery zranili najmenej 17 ľudí a spôsobili značné škody, oznámili tamojšie úrady.



V Paríži sa vo štvrtok uskutoční stretnutie predstaviteľov tzv. koalície ochotných venované ďalšej podpore Ukrajiny, ktoré inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pozvánku dostal aj ukrajinský prezident. Macron sa v stredu stretol so Zelenským a vyzval Moskvu na akceptovanie navrhovaného 30-dňového prímeria s Kyjevom „bez akýchkoľvek podmienok“. Vyhlásil tiež, že Paríž Ukrajine poskytne ďalšiu vojenskú pomoc vo výške asi dvoch miliárd eur.