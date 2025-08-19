Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Starmer: Rokovania v Bielom dome priniesli dva podstatné výsledky

Zľava predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, britský premiér Keir Starmer, fínsky prezident Alexander Stubb, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová a generálny tajomník NATO Mark Rutte počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Prvým zásadným výsledkom je podľa Starmera potvrdenie, že tzv. koalícia ochotných - pozostávajúca už z 31 krajín - bude spolupracovať s USA na tom, aby Ukrajine poskytla bezpečnostné záruky.

Washington 19. augusta (TASR) - Britský premiér Keir Starmer povedal, že na pondelňajších rokovaniach v Bielom dome panovala „atmosféra jednoty“ a vzišli z nich „dva podstatné výsledky“. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News.

Prvým zásadným výsledkom je podľa Starmera potvrdenie, že tzv. koalícia ochotných - pozostávajúca už z 31 krajín - bude spolupracovať s USA na tom, aby Ukrajine poskytla bezpečnostné záruky. Druhým podstatným výsledkom je plánovanie bilaterálneho stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom i následná trojstranná schôdzka tejto dvojice s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

„Vždy som hovoril, že budeme potrebovať zábezpeku zo strany USA, takže som naozaj rád, že sa koordinujeme na základe spoločného porozumenia, že pôjde o dohodu (záruku) podobnú článku 5 (zmluvy NATO)," uviedol Starmer pre stanicu Sky News na margo pripravovaných bezpečnostných sankcií pre Kyjev.

Dodal, že krajiny sa posnažia vypracovať tieto záruky v čo najkratšom čase, pričom pôjde o „trvalú dohodu, ktorá sa v prípade potreby vynúti“ a ak ju Putin poruší, bude to mať dôsledky.

Za druhý podstatný výsledok označil britský premiér pripravované bilaterálne stretnutie Putina so Zelenským, po ktorom by mala nasledovať trojstranná schôdzka tejto dvojice s Trumpom.

V niektorých z týchto otázok, či už ide o územia, výmenu väzňov alebo veľmi vážnu otázku návratov detí, je jasné, že Ukrajina musí byť pri rokovacom stole,“ povedal Starmer. Dodal pritom, že na rokovaniach Trumpa so Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome došlo k „skutočnému pokroku“.
