Starmer: Rokovania v Bielom dome priniesli dva podstatné výsledky
Prvým zásadným výsledkom je podľa Starmera potvrdenie, že tzv. koalícia ochotných - pozostávajúca už z 31 krajín - bude spolupracovať s USA na tom, aby Ukrajine poskytla bezpečnostné záruky.
Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Britský premiér Keir Starmer povedal, že na pondelňajších rokovaniach v Bielom dome panovala „atmosféra jednoty“ a vzišli z nich „dva podstatné výsledky“. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News.
Prvým zásadným výsledkom je podľa Starmera potvrdenie, že tzv. koalícia ochotných - pozostávajúca už z 31 krajín - bude spolupracovať s USA na tom, aby Ukrajine poskytla bezpečnostné záruky. Druhým podstatným výsledkom je plánovanie bilaterálneho stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom i následná trojstranná schôdzka tejto dvojice s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Vždy som hovoril, že budeme potrebovať zábezpeku zo strany USA, takže som naozaj rád, že sa koordinujeme na základe spoločného porozumenia, že pôjde o dohodu (záruku) podobnú článku 5 (zmluvy NATO)," uviedol Starmer pre stanicu Sky News na margo pripravovaných bezpečnostných sankcií pre Kyjev.
Dodal, že krajiny sa posnažia vypracovať tieto záruky v čo najkratšom čase, pričom pôjde o „trvalú dohodu, ktorá sa v prípade potreby vynúti“ a ak ju Putin poruší, bude to mať dôsledky.
Za druhý podstatný výsledok označil britský premiér pripravované bilaterálne stretnutie Putina so Zelenským, po ktorom by mala nasledovať trojstranná schôdzka tejto dvojice s Trumpom.
„V niektorých z týchto otázok, či už ide o územia, výmenu väzňov alebo veľmi vážnu otázku návratov detí, je jasné, že Ukrajina musí byť pri rokovacom stole,“ povedal Starmer. Dodal pritom, že na rokovaniach Trumpa so Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome došlo k „skutočnému pokroku“.
