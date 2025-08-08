Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Starmer: Rozhodnutie obsadiť Gazu je nesprávne

Na snímke Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Podľa Starmera sa humanitárna kríza v Pásme Gazy zhoršuje každým dňom.

Autor TASR
Londýn 8. augusta (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v piatok vyhlásil, že rozhodnutie Izraela o obsadení mesta Gaza v palestínskej enkláve je nesprávne, a vyzval ho, aby ho prehodnotil. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA a AFP a televízie Sky News.

„Rozhodnutie izraelskej vlády ďalej eskalovať svoju ofenzívu v Gaze je nesprávne a vyzývame ju, aby ho okamžite prehodnotila. Takéto konanie nepriblíži koniec konfliktu a neprispeje ani k prepusteniu rukojemníkov. Prinesie len ďalšie krviprelievanie,“ vyhlásil Starmer.

Podľa Starmera sa humanitárna kríza v Pásme Gazy zhoršuje každým dňom a rukojemníci zadržiavaní militantným hnutím Hamas žijú v „otrasných podmienkach“.

„Potrebné je prímerie, viac humanitárnej pomoci, prepustenie všetkých rukojemníkov držaných Hamasom a vyjednanie riešenia,“ vyhlásil ďalej britský premiér. Zdôraznil však zároveň, že Hamas musí zložiť zbrane a nesmie hrať žiadnu rolu v budúcnosti Pásma Gazy.

Zopakoval, že Spojené kráľovstvo pracuje so svojimi spojencami na dlhodobom pláne na zaistenie mieru v regióne v rámci dvojštátneho riešenia konfliktu. Podľa jeho slov sa však bez zapojenia oboch strán do rokovaní v dobrej viere „táto vyhliadka stráca pred našimi očami“.

„Naša správa je jasná - diplomatické riešenie je možné, ale obe strany musia odstúpiť od cesty deštrukcie,“ uzavrel.
.

