Johnson prišiel zahlasovať v regionálnych voľbách aj so svojím psom

Britský premiér Boris Johnson a jeho pes Dilyn prichádzajú do volebnej miestnosti v Londýne počas regionálnych volieb v Anglicku vo štvrtok 5. mája 2022. Foto: TASR/AP

Líder Labouristickej strany Keir Starmer a jeho manželka Victoria po odvolení v regionálnych voľbách v Londýne, 5. mája 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 5. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a líder opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer vo štvrtok predpoludním odovzdali svoje hlasy vo voľbách do regionálnych samospráv v Anglicku. TASR správu prevzala zo stanice BBC.napísal Johnson na Twitteri. Premiér do volebnej miestnosti v centre Londýna prišiel spolu so svojím psom Dilynom. Príchod k volebnej miestnosti so psom sa v posledných rokoch stal medzi britskými voličmi tradíciou, pripomína BBC.Starmer a jeho manželka Victoria odvolili v severnej časti Londýna. Do volebnej miestnosti prišli približne o 9.30 h miestneho času (10.30 h SELČ).napísal Starmer na Twitteri.Líder Liberálnych demokratov Ed Davey odvolil v juhozápadnej časti Londýna, píše BBC.Voliči v Anglicku si vo štvrtok volia svojich zástupcov v 146-tich z viac ako 300 mestských samospráv vrátane 32 mestských obvodov hlavného mesta Londýn. Voľby sa konajú aj vo všetkých 32 regionálnych samosprávach v Škótsku a všetkých 22 takýchto samosprávach Walesu.V Severnom Írsku si obyvatelia volia 90 poslancov severoírskeho parlamentu (Stormont).Škótska premiérka Nicola Sturgeonová na Twitteri oznámila, že už tiež odvolila v Glasgowe. Líderka Škótskej národnej strane (SNP) zároveň obyvateľov vyzvala, aby svoje hlasy dali tejto strane.