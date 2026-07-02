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Starmer sa ospravedlnil za nútené adopcie detí v rokoch 1949 - 1976
Tento škandál označil za „škvrnu na našej histórii“.
Autor TASR
Londýn 2. júla (TASR) - Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer sa vo štvrtok formálne ospravedlnil za nútené adopcie odhadom 185.000 detí narodených nevydatým ženám v Anglicku a Walese v rokoch 1949 - 1976. Tento škandál označil za „škvrnu na našej histórii“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a stanice Sky News.
„Úprimne a z celého srdca sa ospravedlňujeme matkám, ktorým povedali, že nie sú spôsobilé, ktorým zabránili starať sa o deti, po ktorých zúfalo túžili... a ktoré si túto stratu so sebou nesú už celé desaťročia,“ povedal Starmer v parlamente.
Stramer ktorý sa vo štvrtok stretol s niektorými preživšími na Downing Street, vzdal poctu „mimoriadnej odvahe“ žien, ktorých sa táto záležitosť týka, a označil ich za jedny z „najvýnimočnejších žien“.
Podľa premiéra nešlo o ojedinelé či náhodné činy. Boli to podľa jeho slov praktiky týkajúce sa miestnych samospráv, dobrovoľníckych a náboženských inštitúcií, ako aj služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, ktoré mali moc nad životom ľudí.
„Napriek tomu konali bez súcitu, bez povolenia a dôstojnosti alebo primeranej ochrany,“ konštatoval.
Mnoho žien podľa Starmera pocítilo vnútenú hanbu. „Táto hanba nie je vaša. Táto hanba nikdy nebola vaša. Hanba je naša. A hovorím to v mene celej krajiny,“ vyhlásil.
Hovoriac o bolesti a škode spôsobených týmito nútenými adopciami priznal, že vie, že toto ospravedlnenie nedokáže úplne zmierniť tieto pocity.
„Dúfam, že toto vyhlásenie, toto ospravedlnenie, možno dá niektorým z nich odvahu prehovoriť o tom, čo sa im stalo, pretože to aspoň trochu pomôže,“ dodal.
Aktivisti dlhé roky bojujú za uznanie skutočnosti, že nevydaté ženy v rokoch 1949 - 1976 boli pod tlakom, podvedené a zastrašované, aby sa vzdali svojich detí.
Spoločný parlamentný výbor pre ľudské práva v roku 2022 vyhlásil, že Británia by sa mala ospravedlniť za „bolesť a utrpenie spôsobené verejnými inštitúciami a štátnymi zamestnancami, ktorí matky prinútili k adopciám“.
Vlády v Škótsku a Walese sa v roku 2023 ospravedlnili, avšak vtedajšia konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva sa rozhodla tak neurobiť, informuje AP.
„Úprimne a z celého srdca sa ospravedlňujeme matkám, ktorým povedali, že nie sú spôsobilé, ktorým zabránili starať sa o deti, po ktorých zúfalo túžili... a ktoré si túto stratu so sebou nesú už celé desaťročia,“ povedal Starmer v parlamente.
Stramer ktorý sa vo štvrtok stretol s niektorými preživšími na Downing Street, vzdal poctu „mimoriadnej odvahe“ žien, ktorých sa táto záležitosť týka, a označil ich za jedny z „najvýnimočnejších žien“.
Podľa premiéra nešlo o ojedinelé či náhodné činy. Boli to podľa jeho slov praktiky týkajúce sa miestnych samospráv, dobrovoľníckych a náboženských inštitúcií, ako aj služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, ktoré mali moc nad životom ľudí.
„Napriek tomu konali bez súcitu, bez povolenia a dôstojnosti alebo primeranej ochrany,“ konštatoval.
Mnoho žien podľa Starmera pocítilo vnútenú hanbu. „Táto hanba nie je vaša. Táto hanba nikdy nebola vaša. Hanba je naša. A hovorím to v mene celej krajiny,“ vyhlásil.
Hovoriac o bolesti a škode spôsobených týmito nútenými adopciami priznal, že vie, že toto ospravedlnenie nedokáže úplne zmierniť tieto pocity.
„Dúfam, že toto vyhlásenie, toto ospravedlnenie, možno dá niektorým z nich odvahu prehovoriť o tom, čo sa im stalo, pretože to aspoň trochu pomôže,“ dodal.
Aktivisti dlhé roky bojujú za uznanie skutočnosti, že nevydaté ženy v rokoch 1949 - 1976 boli pod tlakom, podvedené a zastrašované, aby sa vzdali svojich detí.
Spoločný parlamentný výbor pre ľudské práva v roku 2022 vyhlásil, že Británia by sa mala ospravedlniť za „bolesť a utrpenie spôsobené verejnými inštitúciami a štátnymi zamestnancami, ktorí matky prinútili k adopciám“.
Vlády v Škótsku a Walese sa v roku 2023 ospravedlnili, avšak vtedajšia konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva sa rozhodla tak neurobiť, informuje AP.