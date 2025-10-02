Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Starmer sa po útoku v Manchestri vracia do Londýna

Na snímke britský premiér Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Podľa polície došlo k incidentu okolo 9.30 h miestneho času (10.30 h SELČ) pri synagóge Heaton Park v mestskej časti Crumpsall.

Autor TASR
Londýn 2. októbra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer sa po útoku na synagógu v meste Manchester predčasne vracia do Spojeného kráľovstva zo summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani. Polícia medzičasom potvrdila, že pri útoku v mestskej časti Crumpsall zomreli dve osoby a predpokladá, že útočník je mŕtvy tiež. V súčasnosti to však nemôže oficiálne potvrdiť „z bezpečnostných dôvodov súvisiacich s podozrivými predmetmi, ktoré mal pri sebe“, píše TASR podľa televízií BBC a Sky News.

„Polícia potvrdzuje, že pri vážnom incidente pred synagógou Heaton Park na Middleton Road v Crumpsalle zahynuli dve osoby... Tretia osoba, muž, ktorý je pravdepodobne páchateľom, bola postrelená policajtmi a pravdepodobne tiež zahynula,“ uviedla polícia.

Traja ďalší ľudia sú vo vážnom stave. Na mieste zasahuje aj pyrotechnik. Polícia dodala, že „v čase incidentu sa v synagóge modlil veľký počet ľudí“, ktorých následne evakuovala.

Pôvodné informácie hovorili o štyroch zranených osobách, medzi ktorými bol aj príslušník ochranky synagógy.

„Som zdesený útokom na synagógu v mestskej časti Crumpsall. Fakt, že k tomu došlo v sviatok Jom kipur (Deň zmierenia - pozn. TASR), v najposvätnejší deň židovského kalendára, ho činí o to strašnejším... Moje myšlienky sú s blízkymi všetkých postihnutých a ďakujem záchranným službám a všetkým, ktorí ako prví zasiahli,“ vyhlásil Starmer.

Pred nástupom do lietadla tiež oznámil, že počet policajtov monitorujúcich bezpečnosť v britských synagógach sa zvýši. „Už teraz môžem povedať, že do synagóg po celej krajine sú nasadzované ďalšie policajné sily, a urobíme všetko pre to, aby bola naša židovská komunita v bezpečí,“ dodal.

Premiér bude v súvislosti s týmto incidentom vo štvrtok popoludní v Londýne predsedať zasadnutiu britského vládneho bezpečnostného tímu Cobra.

Podľa polície došlo k incidentu okolo 9.30 h miestneho času (10.30 h SELČ) pri synagóge Heaton Park v mestskej časti Crumpsall. Políciu na miesto privolal svedok, ktorý videl, ako auto smerovalo k skupine ľudí a jeden muž bol bodnutý.
