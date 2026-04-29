Starmer sa vyhol parlamentnému vyšetrovaniu v súvislosti s Mandelsonom
Konzervatívna strana žiadala, aby premiéra v súvislosti s jeho výrokmi o previerkach Mandelsona vyšetroval Výbor pre výsady (Privileges Committee).
Londýn 29. apríla (TASR) — Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok zamietli návrh opozičnej Konzervatívnej strany na začatie parlamentného vyšetrovania premiéra Keira Starmera v súvislosti s vymenovaním Petra Mandelsona, priateľa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, za britského veľvyslanca v USA. Premiér je obviňovaný z vedomého zavádzania parlamentu. TASR o tom informuje na základe správ televízie Sky News a agentúry DPA.
Konzervatívna strana žiadala, aby premiéra v súvislosti s jeho výrokmi o previerkach Mandelsona vyšetroval Výbor pre výsady (Privileges Committee). Za návrh hlasovalo 223 poslancov, proti ich bolo 335. Hlasovania sa zdržalo 92 poslancov, medzi ktorými bol aj predseda snemovne a ďalší zákonodarcovia.
Starmerova Labouristická strana má v Dolnej snemovni jasnú väčšinu. Jej poslanci dostali nariadenie, aby hlasovali proti opozičnému návrhu. Za návrh napriek tomu podľa Sky News hlasovalo 15 labouristických poslancov. Hlasovanie bolo vnímané ako skúška dôvery premiérovi – ak by návrh prešiel, vládna kríza by sa dramaticky vyhrotila.
Mandelson pôsobil ako minister v labouristických vládach, bol tiež eurokomisárom pre obchod. Za veľvyslanca bol vymenovaný vo februári 2015, vlani v septembri ho odvolali po zverejnení podporných e-mailov, ktoré poslal Epsteinovi po jeho odsúdení v roku 2008 za zneužívanie maloletej osoby. Polícia ho vo februári zadržala pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci. Je podozrivý, že Epsteinovi poskytoval citlivé informácie. Neskôr ho prepustili na kauciu.
Hlasovaniu predchádzala približne päťhodinová rozprava. Ministri Starmerovej vlády označili návrh na vyšetrovanie za „politický ťah“ pred budúcotýždňovými voľbami, ktoré sa uskutočnia 7. mája, zatiaľ čo opozícia trvala na tom, že jej ide o „transparentnosť“.
Jadrom sporu sú obvinenia, že Starmer zavádzal parlament tvrdením, že pri vymenovaní Mandelsona za veľvyslanca v USA bol dodržaný „riadny úradný postup“. O tom sa však objavili pochybnosti, keď sa ukázalo, že pred Mandelsonovým vymenovaním bol ignorovaný negatívny výsledok jeho bezpečnostnej previerky. Starmer tvrdil, že o neudelení previerky sa dozvedel až nedávno. Premiér takisto trval na tom, že počas preverovania Mandelsona naňho „nebol vyvíjaný absolútne žiadny nátlak“.
Škandál viedol k rezignácii alebo prepusteniu viacerých vysoko postavených osôb, vrátane šéfa kancelárie premiéra Morgana McSweeneyho a námestníka ministerstva zahraničných vecí sira Ollyho Robbinsa.
