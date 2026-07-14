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Starmer si od Macrona prevzal najvyššie francúzske štátne vyznamenanie
Predseda britskej vlády si rad prevzal v pondelok po tom, čo sa zúčastnil na svojej poslednej schôdzke koalície ochotných v Paríži.
Autor TASR
Paríž 14. júla (TASR) - Končiaci britský premiér Keir Starmer si v pondelok od prezidenta Emmanuela Macrona prevzal najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Rad čestnej légie za svoj prínos k európskej bezpečnosti. Starmer od nástupu do úradu úzko spolupracoval s Macronom pri podpore Ukrajiny a spoločne založili tzv. koalíciu ochotných, ktorá združuje spojencov Kyjeva. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Predseda britskej vlády si rad prevzal v pondelok po tom, čo sa zúčastnil na svojej poslednej schôdzke koalície ochotných v Paríži. V utorok si spolu s ostatnými lídrami pripomenul Deň dobytia Bastily. Na slávnostnej vojenskej prehliadke na Champs-Élysées sa k francúzskym vojakom po 20 rokoch pridali aj britské jednotky.
„Pán premiér, drahý Keir, chcel by som opäť vyjadriť svoju vďačnosť a vďačnosť francúzskeho národa za roky, ktoré ste strávili vo funkcii premiéra,“ povedal Macron podľa vyhlásenia, ktoré v utorok zverejnila Starmerova kancelária. „Okrem toho aj za vaše osobné líderstvo a vaše angažovanie sa nielen za vašu krajinu, ale aj za bezpečnosť našej Európy, Ukrajiny, bilaterálnych vzťahov a za vašu slušnosť,“ uviedol francúzsky prezident.
Predseda britskej vlády si rad prevzal v pondelok po tom, čo sa zúčastnil na svojej poslednej schôdzke koalície ochotných v Paríži. V utorok si spolu s ostatnými lídrami pripomenul Deň dobytia Bastily. Na slávnostnej vojenskej prehliadke na Champs-Élysées sa k francúzskym vojakom po 20 rokoch pridali aj britské jednotky.
„Pán premiér, drahý Keir, chcel by som opäť vyjadriť svoju vďačnosť a vďačnosť francúzskeho národa za roky, ktoré ste strávili vo funkcii premiéra,“ povedal Macron podľa vyhlásenia, ktoré v utorok zverejnila Starmerova kancelária. „Okrem toho aj za vaše osobné líderstvo a vaše angažovanie sa nielen za vašu krajinu, ale aj za bezpečnosť našej Európy, Ukrajiny, bilaterálnych vzťahov a za vašu slušnosť,“ uviedol francúzsky prezident.