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Starmer si od Macrona prevzal najvyššie francúzske štátne vyznamenanie

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Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) a britský premiér Keir Starmer sa rozprávajú po vojenskej prehliadke pri príležitosti osláv francúzskeho štátneho sviatku, Dňa dobytia Bastily v Paríži 14. júla 2026. Foto: TASR/AP

Predseda britskej vlády si rad prevzal v pondelok po tom, čo sa zúčastnil na svojej poslednej schôdzke koalície ochotných v Paríži.

Autor TASR
Paríž 14. júla (TASR) - Končiaci britský premiér Keir Starmer si v pondelok od prezidenta Emmanuela Macrona prevzal najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Rad čestnej légie za svoj prínos k európskej bezpečnosti. Starmer od nástupu do úradu úzko spolupracoval s Macronom pri podpore Ukrajiny a spoločne založili tzv. koalíciu ochotných, ktorá združuje spojencov Kyjeva. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Predseda britskej vlády si rad prevzal v pondelok po tom, čo sa zúčastnil na svojej poslednej schôdzke koalície ochotných v Paríži. V utorok si spolu s ostatnými lídrami pripomenul Deň dobytia Bastily. Na slávnostnej vojenskej prehliadke na Champs-Élysées sa k francúzskym vojakom po 20 rokoch pridali aj britské jednotky.

„Pán premiér, drahý Keir, chcel by som opäť vyjadriť svoju vďačnosť a vďačnosť francúzskeho národa za roky, ktoré ste strávili vo funkcii premiéra,“ povedal Macron podľa vyhlásenia, ktoré v utorok zverejnila Starmerova kancelária. „Okrem toho aj za vaše osobné líderstvo a vaše angažovanie sa nielen za vašu krajinu, ale aj za bezpečnosť našej Európy, Ukrajiny, bilaterálnych vzťahov a za vašu slušnosť,“ uviedol francúzsky prezident.
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