Starmer: Snahy Iránu o podnecovanie násilia v Británii netolerujeme
Starmer uviedol, že ak sa preukáže, že za niektorými z týchto incidentov stojí Irán, bude to mať „následky“.
Autor TASR
Londýn 5. mája (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v utorok varoval Irán, že snahy o podnecovanie násilia a nenávisti v Spojenom kráľovstve „nebudú tolerované“. Urobil tak v súvislosti s podozreniami, že za antisemitskými útokmi z posledných týždňov môže stáť Teherán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Starmer uviedol, že ak sa preukáže, že za niektorými z týchto incidentov stojí Irán, bude to mať „následky“.
Britský premiér označil situáciu po útoku v štvrti Golders Green v severnej časti Londýna, pri ktorom boli minulý týždeň pobodaní dvaja židovskí muži, za krízu a uviedol, že na riešenie podobných hrozieb budú urýchlene prijaté nové právne predpisy.
„Jednou z oblastí vyšetrovania je, či za niektorými z týchto incidentov nestojí nejaký cudzí štát. Samozrejme, vyšetrujeme všetky možnosti... Ak sa niečo potvrdí, tieto činy budú mať dôsledky,“ dodal.
„Naše posolstvo Iránu - alebo ktorejkoľvek inej krajine, ktorá by sa mohla snažiť podnecovať násilie, nenávisť alebo rozdelenie spoločnosti - znie, že takéto správanie nebudeme tolerovať,“ varoval Starmer.
Premiér tiež prisľúbil nové opatrenia na zavedenie „nulovej tolerancie“ antisemitizmu na univerzitných kampusoch.
