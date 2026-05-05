Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
< sekcia Zahraničie

Starmer: Snahy Iránu o podnecovanie násilia v Británii netolerujeme

.
Na snímke Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Starmer uviedol, že ak sa preukáže, že za niektorými z týchto incidentov stojí Irán, bude to mať „následky“.

Autor TASR
Londýn 5. mája (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v utorok varoval Irán, že snahy o podnecovanie násilia a nenávisti v Spojenom kráľovstve „nebudú tolerované“. Urobil tak v súvislosti s podozreniami, že za antisemitskými útokmi z posledných týždňov môže stáť Teherán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Starmer uviedol, že ak sa preukáže, že za niektorými z týchto incidentov stojí Irán, bude to mať „následky“.

Britský premiér označil situáciu po útoku v štvrti Golders Green v severnej časti Londýna, pri ktorom boli minulý týždeň pobodaní dvaja židovskí muži, za krízu a uviedol, že na riešenie podobných hrozieb budú urýchlene prijaté nové právne predpisy.

„Jednou z oblastí vyšetrovania je, či za niektorými z týchto incidentov nestojí nejaký cudzí štát. Samozrejme, vyšetrujeme všetky možnosti... Ak sa niečo potvrdí, tieto činy budú mať dôsledky,“ dodal.

„Naše posolstvo Iránu - alebo ktorejkoľvek inej krajine, ktorá by sa mohla snažiť podnecovať násilie, nenávisť alebo rozdelenie spoločnosti - znie, že takéto správanie nebudeme tolerovať,“ varoval Starmer.

Premiér tiež prisľúbil nové opatrenia na zavedenie „nulovej tolerancie“ antisemitizmu na univerzitných kampusoch.
.

Neprehliadnite

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit