Starmer: Spojenci Kyjeva musia zabezpečiť, aby bol mier spravodlivý
Britský premiér vo videu z paluby lietadla na ceste do USA zverejnenom na sieti X povedal, že každý chce, aby sa vojna na Ukrajine skončila, a chcú to podľa jeho slov najmä Ukrajinci.
Autor TASR
Londýn 18. augusta (TASR) - Spojenci Kyjeva musia zaistiť, aby bol mier na Ukrajine spravodlivý, povedal v pondelok britský premiér Keir Starmer, ktorý sa spoločne s ďalšími európskymi lídrami v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Britský premiér vo videu z paluby lietadla na ceste do USA zverejnenom na sieti X povedal, že každý chce, aby sa vojna na Ukrajine skončila, a chcú to podľa jeho slov najmä Ukrajinci. „Ale musíme to urobiť správne. Musíme zaistiť, aby bol mier, aby bol trvalý, spravodlivý a férový,“ vyhlásil Starmer. „Preto s ďalšími európskymi lídrami cestujem do Washingtonu, aby sme diskutovali z tváre do tváre s prezidentom Trumpom a (ukrajinským) prezidentom (Volodymyrom) Zelenským, pretože je v záujme každého, je v záujme Spojeného kráľovstva, aby sme to urobili správne,“ dodal.
Trump bude v pondelok vo Washingtone hostiť ukrajinského prezidenta Zelenského a európskych lídrov, pričom toto stretnutie nadväzuje na Trumpove piatkové rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
Starmer, nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a ďalší európski lídri sa v nedeľu stretli, aby posilnili vyjednávaciu pozíciu Zelenského pred rokovaním v Bielom dome. Privítali americké úvahy o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, no zároveň zdôraznili, že Kyjev musí byť zahrnutý do všetkých rokovaní o území.
Na pondelkovom stretnutí by sa okrem Starmera mali zúčastniť aj Macron, Merz, talianska premiérka Georgia Meloniová, fínsky prezident Alexander Stubb, generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social napísal, že to bude „veľký deň“ a „veľká česť“ hostiť „toľko skvelých európskych lídrov“.
Trump tiež uviedol, že je na Zelenskom, aby vojnu ukončil. „Ukrajinský prezident Zelenskyj môže ukončiť vojnu s Ruskom takmer okamžite, ak chce, alebo môže pokračovať v boji,“ napísal americký prezident. Vylúčil tiež vstup Ukrajiny do NATO a vrátenie Ruskom anektovaného Krymského polostrova.
DPA však informuje, že Starmer spoločne s ďalšími lídrami NATO trvá na tom, že Ukrajina je na „nevratnej ceste“ k členstvu v Severoatlantickej aliancii. „Rusko nemôže mať právo veta voči ceste Ukrajiny do EÚ alebo NATO,“ povedal v pondelok hovorca britského premiéra. Na otázku, či môže toto rozhodnutie vetovať Trump, hovorca zopakoval: „Naša pozícia na Ukrajinu a NATO sa nezmenila.“
Stamerov úrad podľa hovorcu úzko spolupracuje s Trumpom ohľadom Ukrajiny. Bezpečnostné záruky, ktoré sú USA ochotné poskytnúť Ukrajine, budú podľa neho dôležitým aspektom pondelkových diskusií v Bielom dome.
