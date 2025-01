Starmer telefonoval s Trumpom o kráľovskej rodine a skorom stretnutí

Londýn/Washington 27. januára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer a nový americký prezident Donald Trump sa počas nedeľného telefonátu dohodli na spoločnom stretnutí v blízkej budúcnosti. Rozprávali sa tiež o britskej kráľovskej rodine a vzťahoch medzi svojim krajinami, ktoré označili za priateľské. Informovala v pondelok agentúra Reuters, píše TASR.



"Obaja lídri zdôraznili dôležitosť blízkych a vrelých vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a USA. Prezident hovoril o svojom rešpekte a náklonnosti ku kráľovskej rodine," oznámila kancelária britského premiéra vo vyhlásení.



"Dohodli sa, že sa čoskoro stretnú, a tešia sa na ďalšie rokovania," píše sa vo vyhlásení.



Starmer sa podľa Reuters snaží u Trumpa a veľkých amerických firiem propagovať Britániu a získať nové zdroje investícií, ktoré by pomohli stagnujúcej britskej ekonomike.



Trump na palube amerického vládneho špeciálu Air Force One v nedeľu povedal, že jeho prvá zahraničná cesta zrejme povedie do Saudskej Arábie alebo do Británie. Mnoho britských médií preto začalo špekulovať o plánovaní Trumpovej štátnej návštevy v Londýne.



Zosnulá kráľovná Alžbeta II. sa s Trumpom stretla počas jeho prvého mandátu v roku 2019. On ju vtedy nazval "skvelou ženou", ktorá "nikdy nerobila chyby".



Vyhlásenie Downing Street zo spoločného telefonátu nespomína tému výdavkov na obranu, kde by podľa Reuters mohli vzniknúť medzi Trumpom a Starmerom nezhody. Americký prezident nedávno vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zvýšiť svoje obranné rozpočty na päť percent HDP ročne.



Predstavitelia nehovorili ani o Čagoských ostrovoch, téme, pri ktorej Británia čaká na preskúmanie svojej dohody s Mauríciom zo strany amerických úradov ohľadom budúcnosti spoločnej americko-britskej vojenskej základne.



Starmer a Trump diskutovali aj o najnovšom vývoj situácie na Blízkom východe, pričom britský líder ocenil Trumpovu rolu vo vyjednaní prímeria v Pásme Gazy.



"Rozprávali sa tiež o obchode a ekonomike, pričom premiér hovoril o prebiehajúcej deregulácii s cieľom podporiť rast," napísal vo vyhlásení úrad britského premiéra.