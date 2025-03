Starmer telefonoval s Trumpom ohľadom rokovaní o obchodnej dohode

Londýn/Washington 31. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer a americký prezident Donald Trump spolu v nedeľu viedli telefonický rozhovor o „produktívnych“ rokovaniach medzi ich tímami o obchodnej dohode, ktorá má zjemniť ekonomické dopady uvalených ciel. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP, Reuters a televízie Sky News.



„Diskutovali o produktívnych rokovaniach medzi ich tímami o britsko-americkej dohode o hospodárskej prosperite. Dohodli sa, že rozhovory budú v rovnakom tempe pokračovať tento týždeň,“ uviedla vo vyhlásení kancelária britského premiéra na londýnskej Downing Street.„Dohodli sa, že v najbližších dňoch zostanú v kontakte,“ pokračovala.



„Prezident na úvod zaželal Jeho Veličenstvu kráľovi všetko dobré a veľa zdravia,“ konštatovala kancelária. „V diskusii o Ukrajine premiér informoval prezidenta o produktívnych rokovaniach na stretnutí koalície ochotných, ktoré sa konalo tento týždeň v Paríži. Lídri sa zhodli na potrebe pokračovať v spoločnom tlaku na Putina,“ uviedla kancelária premiéra.



Donald Trump v piatok naznačil možnosť uzavretia obchodnej dohody, ktorá by pomohla Spojenému kráľovstvu zmierniť dopady ciel uvalených na dovoz ocele do USA a plánovaných ciel na dovoz automobilov.



Agentúra AFP pripomína, že Veľká Británia sa od svojho vystúpenia z Európskej únie (EÚ) snaží so Spojenými štátmi uzavrieť obchodnú dohodu. Spojené kráľovstvo sa na rozdiel od EÚ rozhodlo proti americkým clám nezaviesť odvetné opatrenia.



Londýn chce podľa AFP uzavrieť obchodnú dohodu ešte pred 2. aprílom, kedy sa Trump chystá predstaviť novú sériu ciel.