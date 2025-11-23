Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Zahraničie

Starmer telefonoval s Trumpom, zhodli sa na spolupráci

.
Na archívnej snímke britský premiér Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Agentúra pripomína, že jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď európski, americkí a ukrajinskí predstavitelia diskutujú o návrhu USA na ukončenie vojny na Ukrajine.

Autor TASR
Londýn 23. novembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer a americký prezident Donald Trump sa v telefonickom rozhovore zhodli, že musia všetci „v tejto kritickej chvíli spolupracovať“, oznámil v nedeľu Starmerov úrad na Downing Street v Londýne. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Agentúra pripomína, že jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď európski, americkí a ukrajinskí predstavitelia diskutujú o návrhu USA na ukončenie vojny na Ukrajine.

Lídri hovorili o rôznych aspektoch diskusií na vysokej úrovni, ktoré sa dnes konajú v Ženeve, o mierovom pláne USA pre Ukrajinu. Zhodli sa, že v tejto kritickej chvíli musíme všetci spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru,“ uviedol jeden z hovorcov úradu britského premiéra.

S Trumpom v nedeľu telefonovali aj fínsky prezident Alexander Stubb a talianska premiérka Giorgia Meloniová.

Vo švajčiarskej Ženeve medzitým v nedeľu prebiehali rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu. USA tento plán vo štvrtok predstavili Kyjevu. Jeho znenie zverejnili svetové médiá a okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.

Európania medzitým predstavili svoj protinávrh, ktorý pozmeňuje Spojenými štátmi navrhované obmedzenia ozbrojených síl Kyjeva a územných ústupkov.

Hlavný ukrajinský vyjednávať Rustem Umerov v nedeľu uviedol, že najnovšia verzia amerického návrhu plánu na ukončenie vojny na Ukrajine teraz zahŕňa väčšinu „kľúčových priorít Kyjeva“.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?