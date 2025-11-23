< sekcia Zahraničie
Starmer telefonoval s Trumpom, zhodli sa na spolupráci
Autor TASR
Londýn 23. novembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer a americký prezident Donald Trump sa v telefonickom rozhovore zhodli, že musia všetci „v tejto kritickej chvíli spolupracovať“, oznámil v nedeľu Starmerov úrad na Downing Street v Londýne. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Lídri hovorili o rôznych aspektoch diskusií na vysokej úrovni, ktoré sa dnes konajú v Ženeve, o mierovom pláne USA pre Ukrajinu. Zhodli sa, že v tejto kritickej chvíli musíme všetci spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru,“ uviedol jeden z hovorcov úradu britského premiéra.
S Trumpom v nedeľu telefonovali aj fínsky prezident Alexander Stubb a talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Vo švajčiarskej Ženeve medzitým v nedeľu prebiehali rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu. USA tento plán vo štvrtok predstavili Kyjevu. Jeho znenie zverejnili svetové médiá a okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Európania medzitým predstavili svoj protinávrh, ktorý pozmeňuje Spojenými štátmi navrhované obmedzenia ozbrojených síl Kyjeva a územných ústupkov.
Hlavný ukrajinský vyjednávať Rustem Umerov v nedeľu uviedol, že najnovšia verzia amerického návrhu plánu na ukončenie vojny na Ukrajine teraz zahŕňa väčšinu „kľúčových priorít Kyjeva“.
