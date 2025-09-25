< sekcia Zahraničie
Starmer: Trumpove výroky o zavedení šaríe v Londýne sú nezmysly
Khan je primátorom Londýna od roku 2016 ako prvý moslim na tejto pozícii.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 25. septembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok odmietol vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tento týždeň vyhlásil, že labouristický primátor Londýna Sadiq Khan chce v hlavnom meste Británie zaviesť islamské právo šaría. Ide podľa neho o „nezmysly“. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Trump Khana kritizoval v utorok počas svojho vystúpenia na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov. „Pozerám sa na Londýn, kde je strašný, strašný, strašný strašný primátor, a to mesto sa zmenilo, tak sa zmenilo,“ povedal Trump. Následne naznačil, že vedenie mesta na čele s Khanom tam chce zaviesť šaríu.
„Myšlienka zavedenia šaríe je nezmysel a Sadiq Khan je veľmi dobrý človek,“ povedal Starmer pre ITV London. Dodal, že je len málo vecí, v ktorých s Trumpom nesúhlasí, „ale toto je určite jedna z nich“.
Reuters usudzuje, že ide vzácnu kritiku smerom k americkému prezidentovi zo strany Starmera. Obaja politici si totiž napriek tomu, že patria k odlišným politickým táborom vybudovali dobré pracovné vzťahy.
Khan je primátorom Londýna od roku 2016 ako prvý moslim na tejto pozícii. Jeho spory s Trumpom sa začali v roku 2017, keď Khan kritizoval Trumpove rozhodnutie zakázať vstup do USA osobám z moslimských krajín. V reakcii na Trumpove výroky z tohto týždňa uviedol, že šéf Bieleho domu je „rasista, sexista, mizogýn a islamofób“.
Trump Khana kritizoval v utorok počas svojho vystúpenia na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov. „Pozerám sa na Londýn, kde je strašný, strašný, strašný strašný primátor, a to mesto sa zmenilo, tak sa zmenilo,“ povedal Trump. Následne naznačil, že vedenie mesta na čele s Khanom tam chce zaviesť šaríu.
„Myšlienka zavedenia šaríe je nezmysel a Sadiq Khan je veľmi dobrý človek,“ povedal Starmer pre ITV London. Dodal, že je len málo vecí, v ktorých s Trumpom nesúhlasí, „ale toto je určite jedna z nich“.
Reuters usudzuje, že ide vzácnu kritiku smerom k americkému prezidentovi zo strany Starmera. Obaja politici si totiž napriek tomu, že patria k odlišným politickým táborom vybudovali dobré pracovné vzťahy.
Khan je primátorom Londýna od roku 2016 ako prvý moslim na tejto pozícii. Jeho spory s Trumpom sa začali v roku 2017, keď Khan kritizoval Trumpove rozhodnutie zakázať vstup do USA osobám z moslimských krajín. V reakcii na Trumpove výroky z tohto týždňa uviedol, že šéf Bieleho domu je „rasista, sexista, mizogýn a islamofób“.