Starmer tvrdí, že Británia chráni a vždy bude chrániť slobodu prejavu

Zľava: Prezident Donald Trump, prvá dáma Melania Trumpová, britský premiér Keir Starmer a lady Victoria Starmerová pózujú na fotografii pri odchode z Chequersu neďaleko Aylesbury v Anglicku vo štvrtok 18. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Britský líder dodal, že vražda amerického konzervatívneho aktivistu Kirka minulý týždeň bola „šokujúca pre každého, kto verí v slobodu prejavu a demokraciu."

Londýn 18. septembra (TASR) - Sloboda prejavu je jednou zo základných hodnôt, ktorú bude Británia vždy ostražito a nekompromisne chrániť, vyhlásil vo štvrtok britský premiér Keir Starmer počas tlačovej konferencie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na konci jeho štátnej návštevy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Budeme prísne postupovať proti akýmkoľvek obmedzeniam slobody prejavu,“ prisľúbil Starmer, no varoval, že rozlišuje medzi slobodou prejavu a prejavmi tých, ktorí na sociálnych sieťach propagujú pedofíliu a povzbudzujú k spáchaniu samovrážd.

Britský líder dodal, že vražda amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka minulý týždeň bola „šokujúca pre každého, kto verí v slobodu prejavu a demokraciu“.

Sloboda prejavu sa nedávno dostala do titulkov britských médií v súvislosti s rôznymi prípadmi, ktoré vyvolali kritiku zo strany amerických osobností, píše AFP.

Americký viceprezident J.D. Vance situáciu ohľadom otázky slobody prejavu v Británii nadniesol Starmerovi ešte počas februárového stretnutia v Bielom dome. Britskému premiérovi povedal, že obmedzovanie slobody prejavu ovplyvnilo životy britských občanov. Vance už predtým poznamenal, že sloboda prejavu v Európe „upadá“.

Diskusia sa rozvírila aj okolo vlaňajšieho odsúdenia ženy na 31 mesiacov väzenia za to, že na platforme X napísala: „Zapáľte všetky... hotely (zariadenia, kde žijú žiadatelia o azyl)... je mi to jedno“.

Britský politik a líder krajne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage začiatkom septembra porovnal Britániu so Severnou Kóreou. Vyjadril sa tak po tom, ako bol komediálny scenárista Graham Linehan na začiatku septembra zatknutý a obvinený za tri príspevky na sociálnych sieťach, ktoré boli namierené proti transrodovej osobe.

Americký miliardár Elon Musk, ktorý vlastní platformu X, tiež obvinil Britániu, že je „policajným štátom“.

Keď sa ale jeden z reportérov opýtal, či stredajšie zrušenie nočnej šou Jimmyho Kimmela pre komentáre komika o Kirkovi neboli ohrozením slobody prejavu, Trump odpovedal, že „Jimmy Kimmel bol prepustený, pretože mal zlé hodnotenia... takže to môžete nazvať slobodou prejavu, alebo nie, bol prepustený pre nedostatok talentu.“
