Starmer: Úrady musia počas víkendu zostať v pohotovosti

Londýn 9. augusta (TASR) - Britské úrady a bezpečnostné zložky "musia počas víkendu zostať v pohotovosti" pre obavy z ďalších nepokojov prívržencov krajnej pravice, ktoré by mohli vypuknúť v britských mestách. Vyhlásil to v piatok britský premiér Keir Starmer, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Starmer sa takto vyjadril po dvoch nociach relatívneho pokoja. Približne týždeň totiž v desiatkach miest v Anglicku a Severnom Írsku prichádzalo takmer každú noc k nepokojom vyvolaným útokom nožom v meste Southport, pri ktorom zomreli tri deti. Násilnosti však stále pokračujú v Severnom Írsku.



"Som úplne presvedčený, že prítomnosť policajtov v posledných dňoch a rýchla spravodlivosť, ktorú priniesli naše súdy, mala ozajstný vplyv," uviedol Starmer v súvislosti s ukľudnením situácie. Zároveň však poukázal na to, že úrady musia počas nasledujúceho víkendu zostať v pohotovosti a zaistiť, že verejnosť zostane v bezpečí.



Britský minister pre vzťahy s Európskou úniou Nick Thomas–Symonds v piatok uviedol, že pred víkendom bude v celej Británii mobilizovaných dodatočných 1000 policajtov.



V Británii bolo od začiatku nepokojov zadržaných už vyše 480 ľudí. Podľa údajov britského ministerstva spravodlivosti sa pred súd postavilo už vyše 150 z nich.



Osoby zapojené do nepokojov môžu očakávať, že budú predvedené pred súd, uviedol Starmer. Zároveň poukázal na to, že už boli rozdané "značné tresty".



Nepokoje vyvolal útok nožom koncom júla v meste Southport, po ktorom zomreli tri mladé dievčatá. Podľa agentúry Reuters násilnosti posilnilo šírenie nepravdivých informácií na internete, podľa ktorých mal byť páchateľom islamistický migrant.



Počas nepokojov tak dochádzalo k útokom predovšetkým na mešity či na zariadenia pre migrantov, ako sú napríklad azylové domy, ktoré ubytovávajú migrantov.



V stredu však vyšli do ulíc viacerých britských miest aj tisícky demonštrantov protestujúcich proti rasizmu. Chceli tak vyjadriť aj svoj nesúhlas s násilnostiam, ktoré v ostatných dňoch páchali stúpenci krajnej pravice.