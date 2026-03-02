Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Zahraničie

Starmer: USA môžu použiť britské základne na obranné údery proti Iránu

.
Britský premiér Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 1. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v nedeľu povolil, aby Spojené štáty používali britské základne na „obranné“ útoky zacielené na zničenie iránskych rakiet a odpaľovacích zariadení. Premiér ale zdôraznil, že Británia sa aktuálne nezapája do úderov na Teherán, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Nezapojili sme sa do počiatočných útokov na Irán a aktuálne sa ani neplánujeme podieľať na ofenzíve,“ povedal Starmer vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. „Irán však uplatňuje taktiku spálenej zeme, preto podporujeme kolektívnu sebaobranu našich spojencov a nášho ľudu v regióne,“ ozrejmil premiér.

„Naše rozhodnutie, že Británia sa nebude zapájať do útokov na Irán, bolo zámerné,“ zdôraznil Starmer. „Veríme, že najlepším riešením pre región a pre svet je dosiahnuť dohodu prostredníctvom rokovaní,“ dodal.

Nemecko, Francúzsko a Británia takisto vyhlásili v nedeľu, že sú pripravené prijať „obranné opatrenia“ proti Iránu, a tým chrániť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v Perzskom zálive, ak by to bolo potrebné.

Dosiahneme to „prostredníctvom nevyhnutných a primeraných obranných opatrení s cieľom zničiť schopnosť Iránu odpáliť rakety a drony priamo v mieste ich vzniku,“ uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení. Zároveň vyjadrili „zdesenie“ z raketových útokov Iránu proti krajinám v regióne vrátane tých, ktoré sa ani „nezúčastnili na počiatočných vojenských operáciách USA a Izraela“, doplnili.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania