Starmer uviedol, že v prípade prehry skončí ako líder labouristov

Londýn 28. júna (TASR) - Keir Starmer v piatok povedal, že odstúpi z postu lídra opozičnej Labouristickej strany, ak sa jej nepodarí zvíťaziť v parlamentných voľbách na budúci týždeň. TASR informuje podľa agentúry Reuters a stanice BBC.



Moderátor BBC Nicky Campbell sa Starmera spýtal, či by v prípade volebnej prehry, najmä výraznej prehry, odstúpil z postu lídra strany. "Áno," povedal Starmer.



Labouristi majú podľa väčšiny prieskumov približne 20 percentný náskok a mali by preto podľa nich zvíťaziť vo voľbách 4. júla. Ukončili by tým vládu konzervatívcov, ktorí sú pri moci od roku 2010. Britským premiérom je od októbra 2022 Rishi Sunak z Konzervatívnej strany.