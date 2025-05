Starmer v najbližších dňoch podpíše novú dohodu s Európskou úniou

Londýn 18. mája (TASR) - Britský premiér Keir Starmer plánuje v najbližších dňoch podpísať s Európskou úniou (EÚ) novú dohodu o obnove vzájomných vzťahov, oznámila kancelária premiéra. Starmer sa viac ako päť rokov po brexite v pondelok v Londýne stretne s predstaviteľmi EÚ v rámci spoločného summitu, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Premiér tento týždeň uzavrie ďalšiu dohodu, ktorá bude slúžiť národným záujmom krajiny. Bude dobrá pre rast, pracovné miesta i naše hranice,“ vyhlásila kancelária britského premiéra.



Starmer v pondelok v Londýne privíta vysokopostavených predstaviteľov EÚ, s ktorými bude rokovať o obnove vzájomných vzťahov. Británia vystúpila z EÚ v roku 2020, pričom európska dvadsaťsedmička zostala najväčším obchodným partnerom tejto ostrovnej krajiny. Starmer sa s EÚ pokúša posilniť vzťahy od výhry jeho Labouristickej strany v minuloročných voľbách.



Kancelária premiéra ohľadom plánovanej novej dohody neposkytla podrobnejšie informácie. Cieliť by podľa agentúry Reuters však mala na britských výrobcov a mala by tiež uľahčiť situáciu rodín, ktoré bojujú s vysokými cenami. Starmer v piatok vyjadril nádej, že na summite uzavrú s Európskou úniou dohodu aj o mobilite študentov a mladých ľudí.



Podľa prieskumov verejnej mienky je s odstupom piatich rokov brexit medzi britskými voličmi čoraz menej populárny. Jedným z dôvodov má byť aj pomalší rast hospodárstva krajiny, pričom vystúpenie Veľkej Británie z EÚ zasiahlo najmä vývozy britských produktov do štátov Európy.