< sekcia Zahraničie
Starmer v rozhovore varoval svojho nástupcu
Starmer bol počas dvoch rokov vo funkcii často kritizovaný za veľké množstvo času, ktoré venoval situácii na medzinárodnej scéne.
Autor TASR
Londýn 4. júla (TASR) - Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v prvom rozhovore od 22. júna, kedy oznámil odstúpenie z funkcie, varoval svojho pravdepodobného nástupcu Andyho Burnhama, že nemôže ignorovať turbulentnú medzinárodnú situáciu a sústrediť sa výlučne na domáce problémy krajiny. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.
„Nech je mojim nástupcom ktokoľvek, bude odolávať rovnakým globálnym konfliktom. Stále hovoríme, a je to pravda, že žijeme v nebezpečnejšom a nestabilnejšom svete ako prakticky počas väčšiny môjho života. To nie je len fráza, to je realita,“ povedal premiér pre BBC.
Starmer bol počas dvoch rokov vo funkcii často kritizovaný za veľké množstvo času, ktoré venoval situácii na medzinárodnej scéne. Dokonca dostal pomenovanie „never here Keir“ („Keir, ktorý tu nikdy nie je“). On sám však zdôraznil, že jeho nástupca nebude môcť venovať menej času diplomacii. „Často sa vedie diskusia, aká je správna rovnováha medzi zahraničnou a domácou politikou? V skutočnosti je to jedno a to isté,“ uviedol.
„Ak ste premiér a záleží vám na tom, ako budú vyzerať účty pre domácnosti po celej krajine, musíte sa zaujímať o trvalé riešenie situácie na Ukrajine, musíte sa zaujímať o to, čo sa deje v Hormuzskom prielive,“ dodal.
Bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham je zatiaľ jediným kandidátom na vedenie Labouristickej strany a nového premiéra. Jeho podporovatelia tvrdia, že by sa mal viac sústrediť na domáce otázky, napríklad na životné náklady, pričom on sám uviedol, že prioritou by mala byť decentralizácia moci. Za dôležité však označil aj viaceré zahraničnopolitické témy a povedal, že by „na 100 percent“ pokračoval v rovnakej podpore Ukrajiny.
Starmer, ktorý opakovane tvrdil, že bude pokračovať vo funkcii premiéra aj v prípade vnútrostraníckych výziev, napokon svoje rozhodnutie zmenil a do troch dní po víťazstve Burnhama v doplňujúcich voľbách v Makerfielde oznámil odstúpenie. V rozhovore pre BBC sa vrátil k tomu ako dospel k rozhodnutiu.
„Zvažoval som, čo je najlepšie pre mňa, pre krajinu aj pre vládu,“ povedal. Moje „rozhovory prirodzene zahŕňali kolegov, poslancov, môj tím, poradcov aj zástupcov odborov – veľa ľudí,“ priblížil Starmer s tým, že konečné rozhodnutie urobil cez víkend so svojou rodinou vo vidieckom sídle britského premiéra Chequers po spomínaných doplňujúcich voľbách. Podľa jeho slov skončil preto, že labouristickí poslanci už neverili, že je „správnym človekom, ktorý má stranu viesť do ďalších volieb“.
Dodal tiež, že voči Burnhamovi „nikdy necítil osobnú nevraživosť“ a že urobí všetko pre to, aby nová vláda uspela. V parlamente plánuje zostať minimálne do ďalších parlamentných volieb, no povedal, že sa bude „držať bokom a nebude neustále radiť svojmu nástupcovi čo by mali (vláda) robiť“.
Starmer uzavrel, že „Labouristická strana mohla podľa všetkého zaniknúť, ale ja som prevzal jej vedenie a spolu s ďalšími sme ju zachránili.“
„Nech je mojim nástupcom ktokoľvek, bude odolávať rovnakým globálnym konfliktom. Stále hovoríme, a je to pravda, že žijeme v nebezpečnejšom a nestabilnejšom svete ako prakticky počas väčšiny môjho života. To nie je len fráza, to je realita,“ povedal premiér pre BBC.
Starmer bol počas dvoch rokov vo funkcii často kritizovaný za veľké množstvo času, ktoré venoval situácii na medzinárodnej scéne. Dokonca dostal pomenovanie „never here Keir“ („Keir, ktorý tu nikdy nie je“). On sám však zdôraznil, že jeho nástupca nebude môcť venovať menej času diplomacii. „Často sa vedie diskusia, aká je správna rovnováha medzi zahraničnou a domácou politikou? V skutočnosti je to jedno a to isté,“ uviedol.
„Ak ste premiér a záleží vám na tom, ako budú vyzerať účty pre domácnosti po celej krajine, musíte sa zaujímať o trvalé riešenie situácie na Ukrajine, musíte sa zaujímať o to, čo sa deje v Hormuzskom prielive,“ dodal.
Bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham je zatiaľ jediným kandidátom na vedenie Labouristickej strany a nového premiéra. Jeho podporovatelia tvrdia, že by sa mal viac sústrediť na domáce otázky, napríklad na životné náklady, pričom on sám uviedol, že prioritou by mala byť decentralizácia moci. Za dôležité však označil aj viaceré zahraničnopolitické témy a povedal, že by „na 100 percent“ pokračoval v rovnakej podpore Ukrajiny.
Starmer, ktorý opakovane tvrdil, že bude pokračovať vo funkcii premiéra aj v prípade vnútrostraníckych výziev, napokon svoje rozhodnutie zmenil a do troch dní po víťazstve Burnhama v doplňujúcich voľbách v Makerfielde oznámil odstúpenie. V rozhovore pre BBC sa vrátil k tomu ako dospel k rozhodnutiu.
„Zvažoval som, čo je najlepšie pre mňa, pre krajinu aj pre vládu,“ povedal. Moje „rozhovory prirodzene zahŕňali kolegov, poslancov, môj tím, poradcov aj zástupcov odborov – veľa ľudí,“ priblížil Starmer s tým, že konečné rozhodnutie urobil cez víkend so svojou rodinou vo vidieckom sídle britského premiéra Chequers po spomínaných doplňujúcich voľbách. Podľa jeho slov skončil preto, že labouristickí poslanci už neverili, že je „správnym človekom, ktorý má stranu viesť do ďalších volieb“.
Dodal tiež, že voči Burnhamovi „nikdy necítil osobnú nevraživosť“ a že urobí všetko pre to, aby nová vláda uspela. V parlamente plánuje zostať minimálne do ďalších parlamentných volieb, no povedal, že sa bude „držať bokom a nebude neustále radiť svojmu nástupcovi čo by mali (vláda) robiť“.
Starmer uzavrel, že „Labouristická strana mohla podľa všetkého zaniknúť, ale ja som prevzal jej vedenie a spolu s ďalšími sme ju zachránili.“