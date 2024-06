Starmer viní konzervatívcov z hospodárskeho chaosu v Británii

Londýn 5. júna (TASR) - Britský premiér a predseda Konzervatívnej strany Rishi Sunak a opozičný labourista Keir Starmer v utorok diskutovali o spôsobe podpory ekonomiky v krajine. Premiér uviedol, že opozičná strana zvýši dane, ak 4. júla vyhrá parlamentné voľby. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Obaja lídri sa v prvej debate, ktorá sa konala len niekoľko týždňov pred voľbami, do veľkej miery držali svojich predvolebných línií - Sunak povedal, že iba on má plán, ako naštartovať slabý hospodársky rast Británie, a Starmer vykreslil konzervatívcov ako tých, ktorí stoja v čele 14 rokov trvajúceho hospodárskeho chaosu.



V debate si obaja vymieňali názory o tom, ako podľa nich riešiť krízu životných nákladov, rastúce čakacie listiny vo verejnom zdravotníctve a zlepšiť vzdelávací systém.



Sunak napríklad tvrdil, že zníži dane a zopakoval útočnú líniu konzervatívcov, že labouristi by "každému zvýšili dane o 2000 libier (2349 eur)", zatiaľ čo Starmer obvinil multimilionárskeho premiéra, že žije v inom svete.



Starmer uvedené obvinenie nepoprel, ale neskôr označil číslo 2000 za nezmysel. Labouristi opakovane vyhlásili, že ak získajú moc, nezvýšia daň z príjmu ani odvody na sociálne poistenie.



Debata lídrov sa konala deň po tom, ako populista Nigel Farage zo strany Reform UK oznámil, že bude kandidovať vo voľbách. Tento krok zvyšuje tlak na Sunaka, ktorého slabnúci konzervatívci si nemôžu dovoliť stratu hlasov na pravej strane spektra. Reformnej strane predpovedajú prieskumy 11-percentný volebný výsledok, ktorý by v prípade potvrdenia pri volebných urnách mohol rozdeliť pravicové hlasy a pripraviť konzervatívcov o kľúčové kreslá potrebné na opätovné víťazstvo vo voľbách.