< sekcia Zahraničie
Starmer: Vojna v Iráne sa musí pre Britániu stať zlomovým bodom
Svet sa podľa Starmera zmenil a ľudia už nežijú v priaznivých podmienkach, aké podľa neho panovali na začiatku storočia.
Autor TASR
Londýn 10. apríla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok uviedol, že vojna v Iráne sa musí stať zlomovým bodom pre Britániu po dvoch desaťročiach kríz. Sľúbil tiež posilniť ekonomiku a armádu krajiny, aby sa dokázala vyrovnať s viac „nestabilným a nebezpečným“ svetom, informuje TASR.
„Británia sa už takmer dve desaťročia zmieta v krízach,“ napísal denník The Guardian, pričom spomenul globálnu finančnú krízu v roku 2008 a následné úsporné opatrenia, brexit, pandémiu COVID-19 a ruskú inváziu na Ukrajinu.
„Vojna v Iráne sa teraz musí stať zlomovým bodom, lebo to, ako sa z tejto krízy dostaneme, určí náš osud na celú generáciu. A namiesto toho, aby sme dúfali v návrat do sveta pred rokom 2008, vytvoríme novú cestu pre Britániu - takú, ktorá posilní našu energetiku, obranu a ekonomickú bezpečnosť v novej ére,“ tvrdí britský premiér.
Svet sa podľa Starmera zmenil a ľudia už nežijú v priaznivých podmienkach, aké podľa neho panovali na začiatku storočia. V súčasnosti je svet „nestabilnejší a nebezpečnejší.“ „To bude znovu a znovu skúškou pre každú časť našej bezpečnosti. A za uplynulé roky sa ukázalo, že Británia v tejto skúške príliš často zlyhávala,“ konštatoval.
Starmer vo svojom texte pre britský denník tvrdí, že počas vojny s Iránom sa riadil zásadou, že pre národný záujem Británie je najlepšia deeskalácia, diplomacia a rýchle znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Británia sa podľa neho nenechala vtiahnuť do útočných vojenských operácií, no keď Teherán útočil na svojich susedov, urobila to, „čo bolo správne“ - zneškodňovala drony, zostreľovala rakety, „chránila britské životy a podporovala partnerov,“ ktorí rovnako ako Spojené kráľovstvo nechceli tento konflikt.
„Takto vyzerá náš prístup v praxi. Konáme s cieľom zmierniť eskaláciu, nie ju zosilniť. Pracujeme so spojencami, nie sami,“ konštatoval.
Vyjadrenia britského premiéra prichádzajú potom, ako americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) za to, že sa nepridali k USA vo vojne proti Iránu. Minulý týždeň pre britský denník The Telegraph uviedol, že vážne zvažuje vystúpenie Spojených štátov z NATO.
„Británia sa už takmer dve desaťročia zmieta v krízach,“ napísal denník The Guardian, pričom spomenul globálnu finančnú krízu v roku 2008 a následné úsporné opatrenia, brexit, pandémiu COVID-19 a ruskú inváziu na Ukrajinu.
„Vojna v Iráne sa teraz musí stať zlomovým bodom, lebo to, ako sa z tejto krízy dostaneme, určí náš osud na celú generáciu. A namiesto toho, aby sme dúfali v návrat do sveta pred rokom 2008, vytvoríme novú cestu pre Britániu - takú, ktorá posilní našu energetiku, obranu a ekonomickú bezpečnosť v novej ére,“ tvrdí britský premiér.
Svet sa podľa Starmera zmenil a ľudia už nežijú v priaznivých podmienkach, aké podľa neho panovali na začiatku storočia. V súčasnosti je svet „nestabilnejší a nebezpečnejší.“ „To bude znovu a znovu skúškou pre každú časť našej bezpečnosti. A za uplynulé roky sa ukázalo, že Británia v tejto skúške príliš často zlyhávala,“ konštatoval.
Starmer vo svojom texte pre britský denník tvrdí, že počas vojny s Iránom sa riadil zásadou, že pre národný záujem Británie je najlepšia deeskalácia, diplomacia a rýchle znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Británia sa podľa neho nenechala vtiahnuť do útočných vojenských operácií, no keď Teherán útočil na svojich susedov, urobila to, „čo bolo správne“ - zneškodňovala drony, zostreľovala rakety, „chránila britské životy a podporovala partnerov,“ ktorí rovnako ako Spojené kráľovstvo nechceli tento konflikt.
„Takto vyzerá náš prístup v praxi. Konáme s cieľom zmierniť eskaláciu, nie ju zosilniť. Pracujeme so spojencami, nie sami,“ konštatoval.
Vyjadrenia britského premiéra prichádzajú potom, ako americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) za to, že sa nepridali k USA vo vojne proti Iránu. Minulý týždeň pre britský denník The Telegraph uviedol, že vážne zvažuje vystúpenie Spojených štátov z NATO.