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Starmer vyhlásil, že bude bojovať o post lídra Labouristickej strany
Starmer sa dostal k moci v júli 2024 so sľubom, že ukončí roky chaosu v britskej politike.
Autor TASR
Londýn 19. júna (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v piatok opäť potvrdil svoj sľub, že bude bojovať proti pokusom o zosadenie z čela Labouristickej strany. Reagoval tak na úspech svojho straníckeho kolegu Andyho Burnhama, ktorý zvíťazil v kľúčových doplňujúcich voľbách a zabezpečil si tak kreslo v dolnej komore parlamentu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Ak dôjde k súboju (o vedenie), tak áno, budem kandidovať. Ako som už viackrát povedal, nemienim cúvnuť,“ povedal novinárom v Londýne po tom, čo starosta Veľkého Manchesteru a skúsený politik Labouristickej strany Burnham zvíťazil vo štvrtkových doplňovacích voľbách a zabezpečil si mandát v Dolnej snemovni. Politik už predtým naznačil záujem súperiť so Starmerom o post lídra strany i premiéra v prípade víťazstva vo voľbách.
Starmer v stredu uviedol, že ak bude Burnham zvolený je ochotný mu ponúknuť vo svojom kabinete „významnú“ pozíciu. Spojenci novozvoleného poslanca v strane však trvajú na tom, že o takúto ponuku nemá záujem. Burnhamovou výhodou je podľa nich to, že prinesie zmenu a že sa „nespája s vládnymi zlyhaniami“.
Burnham a jeho spojenci zároveň podľa britského denníka The Times údajne dúfajú v Starmerovo odstúpenie a nie v súboj o vedenie strany, ktorý by poškodil reputáciu labouristov.
Starmer sa dostal k moci v júli 2024 so sľubom, že ukončí roky chaosu v britskej politike. Nevôľu voličov však vyvolal viacerými zmenami svojich postojov a sériou kontroverzií. To sa prejavilo aj na výsledkoch májových komunálnych volieb, v ktorých utrpela Laobouristická strana zdrvujúcu porážku. Stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami.
Starmerova strana zároveň prehrala v hlasovaní do waleského parlamentu (Senedd Cymru), kde dominovala politike krajiny celé storočie, a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.
„Ak dôjde k súboju (o vedenie), tak áno, budem kandidovať. Ako som už viackrát povedal, nemienim cúvnuť,“ povedal novinárom v Londýne po tom, čo starosta Veľkého Manchesteru a skúsený politik Labouristickej strany Burnham zvíťazil vo štvrtkových doplňovacích voľbách a zabezpečil si mandát v Dolnej snemovni. Politik už predtým naznačil záujem súperiť so Starmerom o post lídra strany i premiéra v prípade víťazstva vo voľbách.
Starmer v stredu uviedol, že ak bude Burnham zvolený je ochotný mu ponúknuť vo svojom kabinete „významnú“ pozíciu. Spojenci novozvoleného poslanca v strane však trvajú na tom, že o takúto ponuku nemá záujem. Burnhamovou výhodou je podľa nich to, že prinesie zmenu a že sa „nespája s vládnymi zlyhaniami“.
Burnham a jeho spojenci zároveň podľa britského denníka The Times údajne dúfajú v Starmerovo odstúpenie a nie v súboj o vedenie strany, ktorý by poškodil reputáciu labouristov.
Starmer sa dostal k moci v júli 2024 so sľubom, že ukončí roky chaosu v britskej politike. Nevôľu voličov však vyvolal viacerými zmenami svojich postojov a sériou kontroverzií. To sa prejavilo aj na výsledkoch májových komunálnych volieb, v ktorých utrpela Laobouristická strana zdrvujúcu porážku. Stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami.
Starmerova strana zároveň prehrala v hlasovaní do waleského parlamentu (Senedd Cymru), kde dominovala politike krajiny celé storočie, a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.