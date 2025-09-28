< sekcia Zahraničie
Starmer vyzval labouristov, aby bojovali proti pravicovým populistom
Imigračnú politiku, ktorú chce Reform UK uskutočňovať v prípade víťazstva vo voľbách, označil Starmer za „rasistickú“ a „nemorálnu“.
Autor TASR
Liverpool 28. septembra (TASR) — Britský premiér Keir Starmer v nedeľu vyzval svoju Labouristickú stranu, aby sa prestala zaoberať sama sebou a zjednotila sa v boji proti strane Reform UK označovanej za pravicovo-populistickú a euroskeptickú. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Máme pred sebou boj nášho života, pretože sa musíme postaviť strane Reform UK. Musíme ich poraziť, preto teraz nie je čas na introspekciu,“ povedal Starmer v rozhovore pre televíziu BBC. „V tomto boji musíme byť jednotní,“ dodal.
Imigračnú politiku, ktorú chce Reform UK vedená euroskeptikom Nigelom Farageom uskutočňovať v prípade víťazstva vo voľbách, označil Starmer za „rasistickú“ a „nemorálnu“ a jej cieľom je „rozdeliť Britániu“.
„Jedna vec je povedať, že pošleme domov nelegálnych migrantov, ľudí, ktorí tu nemajú právo byť. Som za to,“ povedal Starmer. „Niečo úplne iné je povedať, že budeme chodiť za ľuďmi, ktorí sú tu legálne, a začneme ich posielať domov... Myslím si, že je to rasistická politika, myslím si, že je to nemorálne a netreba sa báť to pomenovať,“ dodal.
Starmer prišiel s týmto apelom v deň začiatku štvordňového zjazdu Labouristickej strany konanom v Liverpoole. Takmer 15 mesiacov po jej víťazstve vo voľbách sú Starmer a labouristi pod veľkým tlakom, keďže ekonomika oslabuje, nezamestnanosť dosiahla štvorročné maximum, inflácia je vyššia ako v mnohých iných európskych krajinách a nelegálna migrácia rastie. Starmerovou vládou navyše otriaslo niekoľko škandálov. Labouristi v prieskumoch verejnej mienky v súčasnosti výrazne zaostávajú za Reform UK.
Podľa prieskumu spoločnosti Ipsos je so Starmerom spokojných iba 13 percent voličov, zatiaľ čo 79 percent je nespokojných. Je to najmenej spomedzi všetkých premiérov od začiatku zhromažďovania údajov v roku 1977. S vládou je dokonca nespokojných až 82 percent opýtaných.
Starmer priviedol Labouristickú stranu späť k moci po 14 rokoch pôsobenia v opozícii. Ďalšie voľby sa majú v Británii konať v roku 2029.
Niekoľko straníckych kolegov nedávno kritizovalo Starmera a vyzvalo ho, aby odstúpil z vedenia strany. Je medzi nimi aj starosta Manchestru Andy Burnham, ktorý navrhol, aby labouristi prijali radikálnejší program.
