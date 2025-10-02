< sekcia Zahraničie
Starmer vyzval na rázny zásah proti neprípustnému správaniu polície
Kodaň 2. októbra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok vyzval šéfa londýnskej mestskej polície na „ráznu“ reakciu v súvislosti s reportážou stanice BBC, ktorá odhalila rasistické a mizogýnne správanie policajtov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a samotnej stanice BBC.
„Zábery som ešte nevidel, ale opísali mi ich a sú šokujúce. Som rád, že policajný komisár reaguje. Musí reagovať veľmi rázne,“ povedal Starmer novinárom pred stretnutím s európskymi lídrami v Kodani.
Reportér BBC Rory Bibb strávil sedem mesiacov pracujúc ako väzenský dozorca v detenčnom zariadení policajnej stanice Charing Cross v centre Londýna. Išlo o civilnú funkciu. Zábery z výsledného dokumentu pre program BBC Panorama odhalil mizogýnne, rasistické a islamofóbne správanie policajtov.
Tajné zábery zachytávajú sexuálne narážky policajtov a ich rasistické vyjadrenia na adresu prisťahovalcov a moslimov. V dokumente odzneli aj vyjadrenia, že zadržaný, ktorému vypršala platnosť víz, by mal dostať „guľku do hlavy“ a že migranti z Alžírska a Somálska sú „odpad“. Policajti na záberoch tiež spochybňovali obvinenia zo znásilnenia a fyzického násilia voči ženám.
„Policajti, ktorí sa správajú takýmto odporným, trestuhodným spôsobom, sklamali naše komunity,“ povedal v stredu šéf londýnskej polície Mark Rowley. „Správanie zobrazené v tomto programe je odsúdeniahodné a absolútne neprijateľné,“ dodal a doplnil, že tím väzenského dozoru na stanici Charing Cross, ktorý sa objavil v dokumente, bol rozpustený.
