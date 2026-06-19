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Starmer zagratuloval Burnhamovi k víťazstvu v kľúčových voľbách
Burnham si zabezpečil návrat do parlamentu víťazstvom vo volebnom obvode Makerfield v severozápadnom Anglicku, kde porazil kandidáta euroskeptickej strany Reform UK.
Autor TASR
Londýn 19. júna (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v piatok zagratuloval svojmu straníckemu kolegovi z Labouristickej strany Andymu Burnhamovi k víťazstvu v kľúčových doplňovacích voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Starosta Veľkého Manchesteru a skúsený politik Labouristickej strany Burnham v zvíťazil vo štvrtkových doplňovacích voľbách a zabezpečil si mandát v dolnej komore parlamentu.
„Gratulujem Andymu Burnhamovi, novému poslancovi Labouristickej strany za volebný obvod Makerfield,“ napísal Starmer na platforme X. „Voliči uprednostnili kampaň Labouristickej strany založenú na nádeji a optimizme pred rozdeľovaním (spoločnosti) a nenávisťou,“ uviedol.
Burnham si zabezpečil návrat do parlamentu víťazstvom vo volebnom obvode Makerfield v severozápadnom Anglicku, kde porazil kandidáta euroskeptickej strany Reform UK. Päťdesiatšesťročný politik už skôr naznačil, že v prípade víťazstva by sa mohol v straníckom súboji uchádzať o post lídra, a zároveň tak aj o funkciu premiéra krajiny.
Starmer v stredu uviedol, že v prípade Burnhamovho zvolenia je ochotný ponúknuť mu „významnú“ pozíciu vo svojom kabinete. Spojenci novozvoleného poslanca v strane však trvajú na tom, že o takúto ponuku nemá záujem. Burnhamovou výhodou je podľa nich to, že prinesie zmenu a že „nebol spájaný s vládnymi zlyhaniami“.
Starosta Veľkého Manchesteru a skúsený politik Labouristickej strany Burnham v zvíťazil vo štvrtkových doplňovacích voľbách a zabezpečil si mandát v dolnej komore parlamentu.
„Gratulujem Andymu Burnhamovi, novému poslancovi Labouristickej strany za volebný obvod Makerfield,“ napísal Starmer na platforme X. „Voliči uprednostnili kampaň Labouristickej strany založenú na nádeji a optimizme pred rozdeľovaním (spoločnosti) a nenávisťou,“ uviedol.
Burnham si zabezpečil návrat do parlamentu víťazstvom vo volebnom obvode Makerfield v severozápadnom Anglicku, kde porazil kandidáta euroskeptickej strany Reform UK. Päťdesiatšesťročný politik už skôr naznačil, že v prípade víťazstva by sa mohol v straníckom súboji uchádzať o post lídra, a zároveň tak aj o funkciu premiéra krajiny.
Starmer v stredu uviedol, že v prípade Burnhamovho zvolenia je ochotný ponúknuť mu „významnú“ pozíciu vo svojom kabinete. Spojenci novozvoleného poslanca v strane však trvajú na tom, že o takúto ponuku nemá záujem. Burnhamovou výhodou je podľa nich to, že prinesie zmenu a že „nebol spájaný s vládnymi zlyhaniami“.