Starmer zvolal mimoriadne vládne rokovanie o mierovom pláne pre Gazu

Londýn 29. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v utorok zvolal svojich ministrov na mimoriadnu schôdzu o mierovom pláne pre Pásmo Gazy, ktorý by podľa agentúry AFP mohol pripraviť pôdu pre uznanie Palestínskeho štátu, píše TASR.



AFP tvrdí, že Starmer spomínaný plán zrejme predstavil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, s ktorým sa stretol v pondelok v Škótsku.



Zriedkavé zasadnutie vlády počas parlamentných prázdnin sa má podľa stanice Sky News začať o 14.00 h miestneho času (15.00 h SELČ).



Šéf Bieleho domu v pondelok povedal, že Spojené štáty a ich partneri zriadia „potravinové centrá“ v Pásme Gazy, aby tak pomohli odvrátiť prehlbujúcu sa humanitárnu krízu v pokračujúcom konflikte.



Avšak ako tvrdí francúzska tlačová agentúra, britský plán sa podľa správ zameriava na dosiahnutie udržateľného mieru a načrtá podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby Británia uznala Palestínsky štát.



Británia dosiaľ tvrdila, že palestínske militantné hnutie Hamas „nemôže zohrávať žiadnu úlohu“ v Pásme Gazy a denník Daily Telegraph v utorok informoval, že podmienky by mohli zahŕňať dohodu o prímerí a prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.



Plán uznať Palestínsky štát minulý týždeň oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Francúzsko tak urobí v septembri a bude prvým štátom skupiny G7, ktorý uzná Palestínu.



Starmer je podľa AFP vystavený tlaku od poslancov a členov svojej strany, aby urobil podobný krok, ktorý bol zahrnutý aj v predvolebnom manifeste Labouristickej strany, ktorá minulý rok zvíťazila v britských parlamentných voľbách.



Trump v pondelok uviedol, že nemá problém s tým, že Starmer zaujíma stanovisko, a to napriek tomu, že americká administratíva kritizovala krok Macrona.



Starmer s Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v piatok vyhlásili, že humanitárna katastrofa v Pásme Gazy sa musí okamžite skončiť. Zároveň vyzvali Izrael, aby bezodkladne zrušil obmedzenia toku humanitárnej pomoci do tejto pobrežnej palestínskej enklávy. Nastal podľa nich čas ukončiť túto vojnu.



Starmer pred piatkovým telefonátom s Macronom a Merzom uviedol, že „pracuje na ceste k mieru,“ ktorá „určí konkrétne kroky potrebné na to, aby sa tak veľmi potrebné prímerie premenilo na trvalý mier“.



„Uznanie Palestínskeho štátu musí byť jedným z týchto krokov. V tom mám úplne jasno,“ dodal britský premiér.



Denník Daily Telegraph tiež informoval, že Starmer zrejme v nasledujúcich dňoch predstaví spojencom britský plán.