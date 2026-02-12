< sekcia Zahraničie
Starmerov tím opúšťa Chris Wormald
Podľa webovej stránky britskej vlády Starmer vymenuje Wormaldovho nástupcu čoskoro.
Autor TASR
Londýn 12. februára (TASR) - Tajomník zodpovedný za chod vlády Spojeného kráľovstva Chris Wormald po dohode s premiérom Keirom Starmerom odstupuje z funkcie. Ide už o tretieho člena britskej vlády, ktorý rezignoval pre kauzu vymenovania Petera Mandelsona za veľvyslanca Spojeného kráľovstva v USA napriek jeho väzbám na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Bolo mi cťou a privilégiom slúžiť posledných 35 rokov ako štátny zamestnanec a osobitným vyznamenaním mi bolo slúžiť ako tajomník kabinetu. Chcem sa úprimné poďakovať výnimočným štátnym zamestnancom, ministrom a poradcom, s ktorými som spolupracoval,“ vyhlásil Wormald.
Podľa webovej stránky britskej vlády Starmer vymenuje Wormaldovho nástupcu čoskoro. „Som veľmi vďačný sirovi Chrisovi za jeho dlhú a významnú kariéru vo verejnej službe, ktorá trvá viac ako 35 rokov, a za podporu, ktorú mi poskytol počas uplynulého roka. Dohodol som sa s ním, že dnes odstúpi z funkcie tajomníka vlády,“ uviedol Starmer vo štvrtok vo svojom vyhlásení.
Britský premiér čelí zatiaľ najväčšej politickej kríze za 18 mesiacov vo funkcii. Ide o dôsledok menovania Petera Mandelsona za veľvyslanca vo Washingtone v roku 2024 napriek jeho vzťahu s Epsteinom.
Starmerov tím opustili už dvaja kľúčoví spolupracovníci - riaditeľ komunikačného odboru Tim Allan a šéf kancelárie premiéra Morgan McSweeney. Starmer v pondelok vyhlásil, že neplánuje odstúpiť a je plne sústredený na svoju prácu a ciele svojho programu.
Mandelson opustil post veľvyslanca v Spojených štátoch vlani v septembri. Minulý týždeň opustil aj hornú komoru britského parlamentu - Snemovňu lordov a v súvislosti so svojimi kontaktmi s Epsteinom vyjadril ľútosť. Tvrdil, že veril informáciám o ňom, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. Údajne nevedel o sexuálnych zločinoch, z ktorých bol Epstein podozrievaný. Priznal však, že sa dopustil chyby, keď s ním po jeho prvom odsúdení udržiaval kontakt.
Škandál okolo Epsteina sa dotkol aj britskej kráľovskej rodiny. Brat kráľa Karola III. a bývalý princ Andrew, ktorý po odňatí titulov vystupuje ako Andrew Mountbatten-Windsor, bol dlhoročným priateľom Epsteina a jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, ktorú odsúdili na 20 rokov za sexuálne obchodovanie s neplnoletými a súvisiace trestné činy. V pondelok sa ku kauze prvýkrát vyjadrili nástupník trónu princ William a jeho manželka Catherine. Nad odhaleniami vyslovili znepokojenie, ich myšlienky ale podľa hovorcu zostávajú sústredné na obete.
