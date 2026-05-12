Starmerovu vládu opustili štyria členovia
Svoju demisiu v utorok podali aj štátna tajomníčka na ministerstve vnútra Jess Phillipsová, ako aj Alex Daviesová-Jonesová, ktorá mala v kabinete na starosti agendu týkajúcu sa obetí trestných činov.
Autor TASR
Londýn 12. mája (TASR) - Vládu britského premiéra Keira Starmera, ktorý z vlastných radov odoláva výzvam na demisiu, opustili v utorok štyria členovia. Po troch kolegyniach sa funkcie štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva vzdal Zubir Ahmed, informovala televízia Sky News, píše TASR.
V rezignačnom liste Ahmed napísal, že „po posledných dňoch je jasné, že verejnosť v celom Spojenom kráľovstve“ v Starmera „ako premiéra nenávratne stratila dôveru,“ informovala televízia Sky News.
Svoju demisiu v utorok podali aj štátna tajomníčka na ministerstve vnútra Jess Phillipsová, ako aj Alex Daviesová-Jonesová, ktorá mala v kabinete na starosti agendu týkajúcu sa obetí trestných činov.
Zo svojej funkcie v utorok odstúpila tiež štátna tajomníčka ministerstva bývania, komunít a miestnej samosprávy Miatta Fahnbullehová. Všetky tieto tri političky Starmera listom vyzvali, aby „urobil to, čo je správne pre krajinu“, a oznámil harmonogram svojej rezignácie.
Zatiaľ čo premiéra na odstúpenie vyzvalo viac ako 80 zo 403 poslancov Labouristickej strany, vyše sto labouristických členov parlamentu podpísalo vyhlásenie, v ktorom mu vyjadrili podporu. Uviedli tiež, že „teraz nie je čas na súboj o vedenie.“ Hlavnou úlohou podľa týchto poslancov je získať späť dôveru voličov a „spoločne pracovať na dosiahnutí zmeny, ktorú krajina potrebuje“.
Verejne sa za Starmerov odchod z funkcie nevyslovil ani žiadny z vysokopostavených členov jeho vlády. Podľa medializovaných správ ho však niektorí ministri v súkromnom rozhovore nabádali, aby zvážil svoju politickú budúcnosť.
Premiér v utorok vládnemu kabinetu oznámil, že proces výmeny lídra Labouristickej strany sa doposiaľ nespustil. „Krajina očakáva, že budeme pokračovať vo vládnutí. To je to, čo robím, a tiež to, čo musíme urobiť ako kabinet,“ vyhlásil podľa agentúry AFP.
Na to, aby došlo k výmene lídra strany, musí jeden z poslancov informovať riadiaci orgán strany - Národný výkonný výbor - o zámere iniciovať voľby. Na základe toho môžu následne poslanci začať so zbieraním formálnej podpory, vysvetľuje stanica Sky News.
Pre novú voľbu lídra by bola potrebná podpora 20 percent zákonodarcov Labouristickej strany (80 hlasov), pričom úradujúci predseda by bol automaticky zaradený na volebný lístok. Aj keď 78 poslancov verejne vyzvalo Starmera na odstúpenie, výzvy nespúšťajú žiadny mechanizmus v rámci strany.
Labouristická strana utrpela minulý týždeň zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách, keď stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Historický neúspech zaznamenala v hlasovaní do waleského parlamentu, kde dominovala politike krajiny celé storočie, a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.
