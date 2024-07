Staronovým prezidentom Mauritánie sa stal Muhammad Gazwání

Nouakchott 1. júla (TASR) - Súčasný mauritánsky prezident Muhammad Gazwání zvíťazil v sobotných prezidentských voľbách so ziskom 56 percent hlasov, oznámila v pondelok volebná komisia. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Bývalý šéf armády Gazwání tým získal druhé funkčné obdobie na čele rozľahlej púštnej krajiny. Všeobecne sa považuje za relatívne stabilnú v nepokojnom africkom regióne Sahel, ktorá sa má sa stať producentom plynu. Ak by Gazwání nezískal nadpolovičnú väčšinu, čakalo by ho druhé kolo. Volebná účasť bola 55,4 percenta, čo je menej ako v roku 2019.



Podľa výsledkov, ktoré oznámil šéf volebnej komisie, prezident výrazne prekonal svojho hlavného súpera a aktivistu proti otroctvu Biramom Abeidom, ktorý získal 22 percent hlasov. Abeid v nedeľu vyhlásil, že neuzná výsledky a volebnú komisiu obvinil z manipulácie.



"Uznávame len naše vlastné výsledky, a preto vyjdeme do ulíc, aby sme odmietli sčítanie hlasov volebnou komisiou," povedal Abeid. Jeho stúpenci demonštrovali v hlavnom meste Nouakchott, kde pálili pneumatiky a narušovali dopravu.



Hammádí Moktar ako šéf islamistickej strany Národné zhromaždenie za reformu a rozvoj (RNRD) na treťom mieste podľa volebnej komisie získal 13 percent.



Moktar v sobotu vyhlásil, že "bude naďalej pozorný" voči akémukoľvek porušovaniu volebných predpisov. Svojich priaznivcov vyzval, aby sa vyvarovali všetkého, čo by mohlo spôsobiť verejné nepokoje.



Gazwání sa k moci dostal po víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2019, čo znamenalo prvú povolebnú výmenu v prezidentskom paláci od získania nezávislosti Mauritánie od Francúzska v roku 1960 a série prevratov v rokoch 1978 až 2008.



Sahel v uplynulých rokoch zažil sériu vojenských prevratov a eskaláciu džihádizmu najmä v Mali. Mauritánia však od roku 2011 nezažila žiadny útok a Gazwání (67) je všeobecne považovaný za hlavného strojcu relatívnej bezpečnosti tohto západoafrického štátu. Za kľúčovú prioritu v krajine s takmer piatimi miliónmi obyvateľov považuje pomoc mladým ľuďom, pričom takmer tri štvrtiny tamojšej populácie majú menej ako 35 rokov.