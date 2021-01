Staronovým prezidentom Ugandy sa stal Yoweri Museveni

Kampala 16. januára (TASR) - Dlhoročný ugandský prezident Yoweri Museveni si vo štvrtkových všeobecných voľbách víťazstvom nad mladým opozičným vyzývateľom Bobim Wineom zabezpečil šieste funkčné obdobie v najvyššom štátnom úrade. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AP s odvolaním sa na tamojšiu ústrednú volebnú komisiu.



Wine tvrdí, že došlo k zmanipulovaniu volieb, pričom príslušné orgány nedokážu uspokojivo vysvetliť, akým spôsobom boli volebné výsledky zhromažďované počas výpadku internetu.



Wine, 38-ročný bývalý spevák a súčasný zákonodarca, predstavoval v tomto generačnom mocenskom zápase, sledovanom na celom africkom kontinente, najväčšieho konkurenta pre Museveniho. Wine, vlastným menom Robert Kyagulanyi Ssentamu, mal silnú podporu v mestských centrách, kde je vysoká frustrácia z nezamestnanosti a korupcie.



Museveni (76) získal 58 percent hlasov, Winea podporilo 34 percent voličov. Volebná účasť dosiahla úroveň 52 percent.



Štvrtkové voľby sprevádzalo najhoršie predvolebné násilie od roku 1986, keď sa Museveni ujal moci. Wine a ďalší opoziční kandidáti boli často prenasledovaní a viac než 50 ľudí prišlo o život pri novembrových potýčkach, keď po Wineovom zatknutí vypukli nepokoje.



Wine podal na Medzinárodnom trestnom súde (MTS) so sídlom v holandskom Haagu začiatkom januára žalobu v súvislosti s údajným mučením a iným zneužívaním zo strany ugandských bezpečnostných síl.



Zatiaľ, čo si prezident udržal moc, najmenej 15 členov jeho vládneho kabinetu vrátane viceprezidenta nezískalo dostatok hlasov. Mnohí z nich prišli o mandát práve v prospech kandidátov z Wineovej Platformy národnej jednoty (NUP).



Wine bol počas predvolebnej kampane niekoľkokrát zadržaný a uväznený, nikdy ho však neodsúdili. Nakoniec sa do kampane zapojil v nepriestrelnej veste s tým, že sa bojí o život.



Ugandská volebná komisia vyhlásila, že Wine by mal dokázať svoje obvinenie zo zmanipulovania volieb, a bagatelizovala otázky o tom, ako sa počas výpadku internetu prenášali celoštátne výsledky hlasovania.



Monitorovanie volieb ešte viac skomplikovali zatknutia nezávislých pozorovateľov a odmietnutie akreditácie mnohým členom pozorovateľskej misie USA. Európska únia ako ďalší významný pozorovateľ uviedla, že jej ponuka na nasadenie volebných expertov "nebola prijatá".