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Staronovými víťazmi Českého slávika sú Ewa Farna, Bárta a Kabát
Tretíkrát sa na striebornej pozícii umiestnila skupina Chinaski.
Autor TASR
Praha/Bratislava 29. novembra (TASR) - Nič nové na zlatých pozíciách v ankete Český slavík za rok 2026, víťazstvo obhájili Ewa Farna, Václav Noid Bárta a skupina Kabát. To všetko sa dozvedela česká hudobná verejnosť v piatok večer (27. 11.) počas galavečera 64. ročníka ankety v pražskom Forume Karlín. Aj to je dokladom toho, že sa im dostáva stálej pozornosti fanúšikov, však interpreti dostali 2.688.420 hlasov. V prípade Ewy Farnej je to jej piate zlato a štvrtý absolútny slávik, Václav Noid Bárta má dve zlaté sošky, skupina Kabát drží zlaté žezlo pevne v ruke, je to ich štrnásty zlatý slávik.
Jedinou zmenou na stupňoch víťazov bola kategória speváci, kde si Marek Ztracený a Vojtech Dyk vymenili miesta, Dyk je druhý a Ztracený tretí. V jeho prípade je to prvý bronz. Marek Ztracený pri mikrofóne TASR bol úprimný: „Iba blázon by považoval bronz za neúspech, keď príde dvakrát na pódium behom večera, niekto ho ocení za pesničku roka a niekto si na neho spomenie aj ako na speváka. Mám fantastických fanúšikov, ktorí so mnou vypredali Letenskú pláň, Eden, absolvovali so mnou tú cestu. Je to jednoducho úžasné, že si vôbec spomenuli, že raz je to zlatá, druhý raz strieborná, možno to tiež nebude žiadna, ale nikto nevyhral všetkých slávikov na svete a zrejme to nebudem ani ja. Som pyšný, že tu dnes môžem stáť.“
Tretíkrát sa na striebornej pozícii umiestnila skupina Chinaski. Je jasné, že chlapci mali radosť, ktorú pre TASR tlmočil líder Michal Malátný. „Mne to pripadá neuveriteľné, my sme vyhrali zlatého slávika pred 22 rokmi, to je veľmi dávno. V tej dobe bol hudobný priemysel úplne iný než dnes. A za tú dobu sa to skutočne veľmi zmenilo, ale my sme stále tu. A sme strieborní aj vlani a predvlani, som nad tým v úžase každý deň. Ale chcem povedať, že je to preto, že tie koncerty fungujú, tento rok sme odohrali 60 koncertov, a iba jeden z nich prerušil dážď, boli podľa mňa skvelé. Myslím si, že je to preto, že nás to furt baví, že ľudia majú radi tie pesničky a že za tým nie je nič iné.“
Skupina Mirai je medzi trojicou ocenených najmladšou, keď za rok 2017 získali cenu ako Objav roka. Od tej doby získali jedno zlato, dve striebra a troch bronzových slávikov. „Sme radi, že sme na stupni víťazov, ale pre nás to malo aj iný nádych. Náš gitarista prekonal onkologické problémy, je z toho von, takže sme šťastní a je to vyriešené. To najdôležitejšie je, že ako partia stojíme pri sebe, máme sa radi a ideme ďalej,“ uviedol pre TASR líder kapely Mirai Navrátil.
Jedinou zmenou na stupňoch víťazov bola kategória speváci, kde si Marek Ztracený a Vojtech Dyk vymenili miesta, Dyk je druhý a Ztracený tretí. V jeho prípade je to prvý bronz. Marek Ztracený pri mikrofóne TASR bol úprimný: „Iba blázon by považoval bronz za neúspech, keď príde dvakrát na pódium behom večera, niekto ho ocení za pesničku roka a niekto si na neho spomenie aj ako na speváka. Mám fantastických fanúšikov, ktorí so mnou vypredali Letenskú pláň, Eden, absolvovali so mnou tú cestu. Je to jednoducho úžasné, že si vôbec spomenuli, že raz je to zlatá, druhý raz strieborná, možno to tiež nebude žiadna, ale nikto nevyhral všetkých slávikov na svete a zrejme to nebudem ani ja. Som pyšný, že tu dnes môžem stáť.“
Tretíkrát sa na striebornej pozícii umiestnila skupina Chinaski. Je jasné, že chlapci mali radosť, ktorú pre TASR tlmočil líder Michal Malátný. „Mne to pripadá neuveriteľné, my sme vyhrali zlatého slávika pred 22 rokmi, to je veľmi dávno. V tej dobe bol hudobný priemysel úplne iný než dnes. A za tú dobu sa to skutočne veľmi zmenilo, ale my sme stále tu. A sme strieborní aj vlani a predvlani, som nad tým v úžase každý deň. Ale chcem povedať, že je to preto, že tie koncerty fungujú, tento rok sme odohrali 60 koncertov, a iba jeden z nich prerušil dážď, boli podľa mňa skvelé. Myslím si, že je to preto, že nás to furt baví, že ľudia majú radi tie pesničky a že za tým nie je nič iné.“
Skupina Mirai je medzi trojicou ocenených najmladšou, keď za rok 2017 získali cenu ako Objav roka. Od tej doby získali jedno zlato, dve striebra a troch bronzových slávikov. „Sme radi, že sme na stupni víťazov, ale pre nás to malo aj iný nádych. Náš gitarista prekonal onkologické problémy, je z toho von, takže sme šťastní a je to vyriešené. To najdôležitejšie je, že ako partia stojíme pri sebe, máme sa radi a ideme ďalej,“ uviedol pre TASR líder kapely Mirai Navrátil.