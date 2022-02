Bruselský starosta: Belgicko zakáže „konvoj slobody“

Brusel 10. februára (TASR) - Belgické úrady vo štvrtok oznámili, že zakážu takzvané "konvoje slobody", ktoré sa na budúci týždeň chystajú vydať na cestu do Bruselu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Starosta belgického hlavného mesta Brusel Philippe Close na Twitteri napísal: "Rozmiestnili sme prostriedky, ktoré zabránia blokovaniu Bruselského regiónu."



Konvoj vozidiel inšpirovaný hnutím proti covidovým obmedzeniam, ktoré vzniklo v Kanade, má do Bruselu doraziť v pondelok 14. februára. Vyplýva to z výzvy na protest, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach.



Kanadské hnutie sa začalo protestnou akciou v kanadskom hlavnom meste Ottawa koncom januára, keď do ulíc metropoly prišla stovka kamiónov. Tento tzv. Konvoj slobody (Freedom Convoy) a jeho stúpenci sa "utáborili" neďaleko kanadského parlamentu a vyhlasujú, že budú protestovať, pokým nebudú pandemické obmedzenia zrušené. Protesty pôvodne podnietila požiadavka kanadských úradov na očkovanie kamionistov vracajúcich sa z USA. Toto hnutie má nasledovníkov vo viacerých ďalších krajinách, pripomína AFP.