Starosta Berlína odsúdil násilie počas prvomájových demonštrácií

Berlín 3. mája (TASR) - Starosta nemeckej metropole Berlín Michael Müller odsúdil v nedeľu násilie, ktoré vypuklo v sobotu počas prvomájových demonštrácií a pokračovalo až do nočných hodín. Informovala o tom agentúra DPA.



Berlínska polícia informovala, že počas nepokojov utrpelo zranenia 93 jej príslušníkov. Protestné skupiny uviedli, že zranenia utrpeli aj desiatky demonštrujúcich a obvinili bezpečnostné zložky z neopodstatneného fyzického násilia proti pokojným demonštrantom. Polícia v súvislosti s demonštráciami zadržala dokopy 354 osôb.



"Nerozumiem ľudom, ktorí sú pripravení využiť napätú a zložitú situáciu a zaútočiť na policajtov a policajtky, podpáliť veci a tak ohroziť mnohých pokojných demonštrantov," povedal berlínsky starosta Müller.



Polícia nemeckej metropoly Berlín predtým v nedeľu odsúdila "neakceptovateľné" násilie počas prvomájových demonštrácií, počas ktorých protestujúci hádzali do policajtov kamene či sklenené fľaše a zapaľovali odpadkové koše a drevené palety.



Na prvomájových protestoch v Berlíne sa zúčastnilo dovedna vyše 30.000 ľudí z rôznych politických táborov. Väčšina z demonštrácii mala pokojný priebeh, no situácia sa vyostrila podvečer, keď polícia členov krajnej ľavice vyčlenila z davu ľudí, pretože nedodržiavali protipandemické opatrenia. Išlo o súčasť pochode s účasťou tisícok ľudí demonštrujúcich proti rasizmu, kapitalizmu a narastajúcim cenám prenájmov v hlavnom meste.



Na poriadok počas protestov v Berlíne dohliadalo v sobotu približne 5600 policajtov. K potýčkam medzi políciou a protestujúcimi došlo aj mestách Hamburg, Frankfurt a Lipsko, pripomína DPA.