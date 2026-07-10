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Starosta Berlína sa po kritike za blackout nebude uchádzať o mandát
Kritiku na Wegnerovu adresu vyvolalo najmä to, že počas prvého dňa krízy hral tenis a následne verejne tvrdil, že od skorého rána nepretržite koordinoval krízové opatrenia.
Autor TASR
Berlín 10. júla (TASR) - Starosta nemeckej metropoly Berlín Kai Wegner v piatok oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie vo voľbách, ktoré sa uskutočnia o niekoľko týždňov. Tento stredopravý politik bol v uplynulých mesiacoch ostro kritizovaný za svoju reakciu na rozsiahly výpadok elektrickej energie, ktorý Berlín zasiahol v januári tohto roku, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Wegner svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že už nedokáže „verejnosti sprostredkovať svoje postoje, lebo všetko zatienila iná debata.“ Zároveň priznal chyby vo svojej komunikácii.
Berlínsky primátor podľa AFP narážal na blackout, ktorý začiatkom januára 2026 počas silných mrazov na takmer jeden týždeň pripravil v Berlíne o dodávky elektriny približne 45.000 domácností a 2200 firiem.
Kritiku na Wegnerovu adresu vyvolalo najmä to, že počas prvého dňa krízy hral tenis a následne verejne tvrdil, že od skorého rána nepretržite koordinoval krízové opatrenia. Neskôr priznal chyby v komunikácii a ospravedlnil sa. Táto kauza však napriek tomu výrazne poškodila jeho dôveryhodnosť a viedla k výzvam na jeho odstúpenie, a to aj od spolustraníkov z Kresťanskodemokratickej únie (CDU).
Výpadok v dodávkach elektriny spôsobil požiar káblového mosta cez Teltowský kanál. Oheň poškodil viaceré vodiče vedúce do neďalekej plynovej elektrárne Lichterfelde prevádzkovanej súkromnou spoločnosťou BEW Berliner Energie und Wärme. K podpaľačskému útoku sa prihlásila radikálna ľavicová skupina Vulkangruppe. Motívom konania jej aktivistov bol boj proti fosílnym palivám a umelej inteligencii.
Wegner svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že už nedokáže „verejnosti sprostredkovať svoje postoje, lebo všetko zatienila iná debata.“ Zároveň priznal chyby vo svojej komunikácii.
Berlínsky primátor podľa AFP narážal na blackout, ktorý začiatkom januára 2026 počas silných mrazov na takmer jeden týždeň pripravil v Berlíne o dodávky elektriny približne 45.000 domácností a 2200 firiem.
Kritiku na Wegnerovu adresu vyvolalo najmä to, že počas prvého dňa krízy hral tenis a následne verejne tvrdil, že od skorého rána nepretržite koordinoval krízové opatrenia. Neskôr priznal chyby v komunikácii a ospravedlnil sa. Táto kauza však napriek tomu výrazne poškodila jeho dôveryhodnosť a viedla k výzvam na jeho odstúpenie, a to aj od spolustraníkov z Kresťanskodemokratickej únie (CDU).
Výpadok v dodávkach elektriny spôsobil požiar káblového mosta cez Teltowský kanál. Oheň poškodil viaceré vodiče vedúce do neďalekej plynovej elektrárne Lichterfelde prevádzkovanej súkromnou spoločnosťou BEW Berliner Energie und Wärme. K podpaľačskému útoku sa prihlásila radikálna ľavicová skupina Vulkangruppe. Motívom konania jej aktivistov bol boj proti fosílnym palivám a umelej inteligencii.