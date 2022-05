Starosta Bojčenko: Mariupol čelí zdravotnej a sanitárnej katastrofe

Mariupol/Moskva 22. mája (TASR) - Starosta juhoukrajinského Mariupola Vadym Bojčenko vyhlásil, že plytké masové hroby po celom meste a poškodenie kanalizačnej siete môžu vyvolať zdravotnú krízu. V nedeľu o tom informoval portál britského denníka The Guardian.



Upozornil aj na hrozbu, že letné dažde môžu kontaminovať vodné zdroje, pričom naliehal na ruské invázne sily, aby dovolili obyvateľom bezpečne z mesta odísť.



Popri humanitárnej katastrofe, zapríčinenej ruskými okupantmi a kolaborantmi, je mesto aj na pokraji vypuknutia nákazlivých chorôb, napísal Bojčenko v sobotu v odkazovej aplikácii Telegram.



Jeho varovania prišli po tom, čo Rusko tento týždeň oznámilo, že prevzalo úplnú kontrolu nad Mariupolom. Toto strategické prístavné mesto ruské sily dlhé týždne obliehali, intenzívne ostreľovali a bombardovali.



Ruské ministerstvo obrany zverejnilo video zachytávajúce ruských vojakov, ako odvádzajú do väzby Serhija Volynského, veliteľa ukrajinskej 36. brigády námornej pechoty, ktorá dlho a v ťažkých podmienkach pomáhala s ďalšími bojovníkmi brániť rozsiahle oceliarne Azovstaľ v Mariupole, píše portál britskej stanice Sky News.



Proruskí separatisti v sobotu oznámili, že medzi medzi stovkami bojovníkov zajatých v obliehaných oceliarňach Azovstaľ bolo 78 žien. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na veliteľa proruských separatistov v Doneckej oblasti Denisa Pušilina.



Medzi zajatcami z oceliarní boli aj cudzinci, dodal Pušilin. Ich počet nespresnil.



"Mali dostatok potravín a vody, mali aj dostatok zbraní," vyhlásil Pušilin. "Problémom bol nedostatok liekov," doplnil.



Šesť ukrajinských bojovníkov v oceliarňach zahynulo, "keď sa ešte predtým, ako ich zajmú, pokúšali vyhodiť do vzduchu zásoby munície", uviedol Pušilin.