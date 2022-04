Starosta Buče: Masaker bol ruskou pomstou za ukrajinský odpor

Kyjev 5. apríla (TASR) - Zabíjanie v ukrajinskom meste Buča bolo pomstou Rusov za ukrajinský odpor, povedal miestny starosta Anatolij Fedoruk v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera, z ktorého v utorok citovala agentúra DPA.



"Mojich ľudí zastrelili pre zábavu alebo z hnevu," povedal Fedoruk. "Rusi strieľali do všetkého, čo sa hýbalo. Strieľali na okoloidúcich, ľudí na bicykloch, na autá označené nápisom deti. Buča je pomsta Rusov za ukrajinský odpor," dodal.



Podľa starostu ruské jednotky premenili toto predmestie Kyjeva na "koncentračný tábor" bez jedla a vody.



"Každého, kto sa odvážil vyjsť z pivnice a ísť hľadať jedlo alebo vodu, zastrelili," uviedol Fedoruk.



Starosta ďalej ostro odmietol tvrdenia Moskvy, že zábery z mesta boli "nafingované" Ukrajincami.



"Nech sa sem prídu osobne pozrieť, čie sú to zbrane a koľko dní ležali tie telá na uliciach," uviedol Fedoruk. Mesto bolo podľa neho niekoľko týždňov odrezané od sveta. Až keď ruské jednotky odišli, "ukázala sa v plnom rozsahu tá hrôza", ktorú po sebe zanechali, dodal.



Starostu podľa vlastných slov najviac hnevá cynizmus ruskej armády.



"Je to druhá najväčšia armáda na svete zložená z profesionálov. Ale keďže vo vojenskej operácii neuspeli, zorganizovali safari voči civilistom," povedal Fedoruk.



Ruské ministerstvo obrany zodpovednosť odmietlo s tým, že všetky jeho jednotky "sa z Buče kompletne stiahli 30. marca". Kremeľ poprel pravosť snímok a označil ich za "falzifikáty" zinscenované Ukrajinou.



Agentúra DPA citovala švédsky denník Aftonbladet, ktorý v úvodníku napísal, že Rusko "klame o svojich vojnových zločinoch" a že zábery z Buče zobrazili "jednu z najtemnejších kapitol v dejinách tejto vojny". Rusko sa podľa Aftonbladetu "snaží zakryť pravdu posmešnými tvrdeniami, že popravení boli v skutočnosti herci". Podľa denníka zostáva otázkou času, ako dlho sa ešte svet dokáže pozerať na hrôzy, ktoré Rusko pácha na Ukrajine.